A Bákó megyei tanács ígéri: meg fogják építeni a Kosteleket Székelyfölddel összekötő utat

Néhány hete írtunk cikket arról, hogy a Kosteleken élő csángók saját kezükbe vették azon útnak a megépítését, amely a Szellő-tetőn át átjárást biztosítana nekik Székelyföld (Csíkszépvíz és Csíkszereda felé). Akkor említettük, hogy előzőleg a Bákó Megyei Tanács elnöke ígéretet tett rá, hogy meg fogják oldani az átjárást a megye azon részén, viszont a munkálatok végül nem indultak meg. Borboly Csaba akkor a Transindexnek az Úzvölgyében történt konfliktussal magyarázta a másik megyével való megromlott viszonyt.



A munkálatok azóta nagyot haladtak előre és nemrég megérkezett Bákó megyétől is a válasz, ugyanis megkérdeztük tőlük, mi az oka a munkálatok késlekedésének.



"Az út, amelyet ön említ, rajta van a Bákó Megyei beruházások listáján, és mint minden beruházásnak, ennek is végig kell mennie a procedurális és törvényes lépéseken, mielőtt megvalósulna" - írták.



A válaszukból kiderül, hogy a kérdéses úton, figyelembe véve a terület hidrogeo-topográfiai profilját, első lépésként meg kell oldani a földalatti vízrajzi hálózat feltérképezését, amelyre vonatkozóan már megkezdték a munkálatokat. Ennek befejezése után lesz meg a tervezési és kivitelezési munkák nyilvános közbeszerzéseinek meghirdetése, a hatályos rendeleteknek megfelelően.



Úgy tűnik tehát, hogy talán már hiába javítják meg a csángók az utat - amennyiben a Bákó Megyei Tanács állja a szavát - úgy nem sokáig élvezhetik annak eredményét, mivel lehet majd rendes aszfalt is rajta. Viszont arra a kérdésünkre, hogy nagyjából mikor számíthatunk a tényleges munkálatok elkezdésére, nem kaptunk választ.



Bákó megyéből viszont hamarosan könnyebb lesz odaérni Úzvölgyébe



Bár ezt nem kérdeztük, Sorin Brașoveanu válaszában azért megírta, hogy a tanács prioritásként kezeli a Dormánfalvát Úzvölgyével összekötő út megjavítását és korszerűsítését. A Bákó Megyei Tanács 6,3 kilométert fog itt leaszfaltozni és 2019-ben már elindultak a munkálatok a második PNDL-program keretében.



Ezzel kapcsolatban ismét megkerestük Borboly Csabát, hogy megkérdezzük, ők hogy állnak a Úzvölgyébe vezető úttal. Az elnök elmondta, hogy ki van adva az építkezési parancs, de ők két szakaszban építik, és nehezebb dolguk van, mert nekik több mint harminc kilométert kell leaszfaltozni.



Ha ez meglesz, akkor az nagyon jó lesz a Hargita megyeieknek, legalábbis olyan szempontból, hogy három nemzetközi repülőtér száz kilométeres távolságon belül lesz könnyen megközelíthető: a marosvásárhelyi, a vidombáki (ami még épül) és a bákói is. (hírszerk.)

