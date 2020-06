Alkotmányellenes a törvény, ami börtönbüntetéssel sújtotta volna a tanárverést

Alaptörvénybe ütközőnek ítélte múlt heti határozatában az Alkotmánybíróság azt a februárban meghozott törvényt, mely – a jogszabályalkotók szerint – a pedagógusokat lett volna hivatott megvédeni a bántalmazástól.



A tervezett szigorítások nagyobb szankciókat helyeztek kilátásba a tanárok ellen elkövetett erőszakos bűntettekért, akár 2 és fél év börtönbüntetéssel is sújtották volna azokat a személyeket - akár szülők, akár diákok -, akik ilyen bűncselekményt követnek el. A román törvények értelmében a 14 évnél fiatalabbak nem vonhatóak büntetőjogi felelősségre, más kiskorúak esetében pedig a felére csökkentették volna a kiszabható büntetést.



A Nép Ügyvédje és 26 szenátor azonban panaszt tett, melynek megszövegezésében segítségükre volt a romaniacurata.ro szerzője, Constantin-Alexandru Manda – a jogszabály ellen felhozott kifogásokról itt lehet bővebben olvasni.



Az Alkotmánybíróság helyt adott a panasznak, és egészében alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a törvényt.



A reklamálók egyébként nem értettek egyet azzal, hogy a jogszabály – mint írták – aránytalanul nagy hatalmat adott volna a pedagógusok és más, iskolai dolgozók kezébe.



A törvény ugyanis azt mondta ki, hogy egy tanár írásban jelzett állításai a diákok tetteire vonatkozóan igaznak tekintendők, ameddig ennek ellenkezője nem bizonyosodik be.



A panasztevők azzal érveltek, hogy ez ellentétes az ártatlanság vélelmének elvével, így alapvető jogaikban sérti a diákokat.



Úgy vélték, az effajta eljárás, mely állításuk szerint bátran nevezhető a „bűnösség vélelmének” is, sérti a megvádoltak emberi méltósághoz való jogát, a jó hírnévhez való jogukat, továbbá veszélyezteti a pszichés egészségüket is.



A kifogások között szerepelt az is, hogy a jogszabály nem felelt meg az előreláthatóság kritériumának, mely szerint egy törvénynek egyértelműen kell fogalmaznia, és világossá kell tennie, hogy azok, akik áthágják a szabályt, pontosan milyen szankciókra számíthatnak.



Ehhez képest a kifogásolt törvény arról rendelkezett egyebek mellett, hogy a tanároknak jogukban áll végrehajtani az iskolai szabályzatokban szereplő büntetéseket. Mint rámutatnak, az iskolai szabályzatok a legalacsonyabb rendű jogszabályok közé tartoznak, a bennük foglaltakról az iskolai vezetőtanácsok döntenek, így bármikor könnyen megváltoztathatóak. Emiatt pedig problémásnak tekinthető a törvényben foglaltak előreláthatósága.



Az Oktatásügyi Minisztérium egy korábbi tanulmánya szerint Romániában 70 ezer tanügyben dolgozó személy volt legalább egyszer fizikailag vagy verbálisan bántalmazva a diákok, vagy a diákok szüleinek részéről. (romaniacurata.ro, hírszerk.)



Nyitókép: National Cancer Institute/unsplash.com



