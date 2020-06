Johannis elmondta, milyen lehetséges enyhítések lesznek június idusától számítva

Klaus Johannis államfő kedden sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, a kormánnyal együtt megegyeztek, hogy valószínűleg június 15 után is folytatódni fog a vészhelyzeti állapot, ugyanakkor jöhetnek továbbá enyhítések is.



Ennek fényében például megnyílhatnak a bevásárlóközpontok, de az azokban levő éttermek és szerencsejáték-termek nem. Továbbá Johannis azt is elmondta, hogy a beltéri, húsz főnél nem népesebb eseményeket meg lehet tartani, kint pedig 50-en lehetnek.



Johannis azt is elmondta, hogy lehetséges, hogy a magánrendszerben működő nyári iskolai tevékenységeket is meg lehet tartani, ugyanakkor megnyílhatnak a magánóvodák és bölcsődék is. Továbbá kinyílnak a strandok, de csak a szabadtéri uszodákat lehet majd látogatni.



Megnyílhatnak a határok is, legalábbis olyan országok számára, ahol a megbetegedés nem haladja meg a napi öt főt. Az elnök figyelmeztetett, Belgium, Spanyolország vagy például Svédország számára egyelőre nem nyitják meg a határokat.



Az elnök elmondása szerint nagy figyelemmel fogják követni az EU-s kommunikációt, és annak fényében is fognak dönteni.



Az elnök arra buzdította a parlamenti pártokat, hogy értsék meg, a vírus nem politikai helyzet eredménye, arra buzdította őket, hogy szavazzák meg a vészhelyzeti állapot meghosszabbítását (előzőleg a PSD bejelentette, hogy ők nem támogatják, és várhatóan a Pro Romania és az ALDE sem fogja). (hírszerk.)





