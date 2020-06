Átvizsgálnak minden kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális bűncselekményre vonatkozó eljárást az elmúlt 6 évből

A Legfelsőbb Bírói Tanács felülvizsgáltat minden olyan jogi eljárást, amely kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális bűncselekményről szólt az elmúlt hat évben.



A Dela0.ro által megírt oknyomozó anyag miatt kerül sor a vizsgálatokra. Nemrég mi is foglalkoztunk a témával, egy Hunyad megyei kislány esetén keresztül mutatva be az igazságszolgáltatás visszásságait. A ma már nagykorú nőnek a javára ítélt az Európai Bíróság, ugyanakkor kötelezettségszegési eljárás is indult Románia ellen.



Az adatok alapján négy ilyen esetből három alkalommal a bíróságok konszenzusosnak tekintik a szexuális együttlétet egy kiskorú és egy felnőtt ember között, és nem vádolják meg a elkövetőket nemi erőszakkal, hanem csupán kiskorúval szemben elkövetett szexuális visszaéléssel.



A CSM úgy döntött, hogy az Igazságügyi Felügyeletet fogja felkérni egy szisztematikus vizsgálatra 2014 február elsejétől mostanáig. A vizsgálat elsősorban a bírák és az ügyészek által alkalmazott joggyakorlatot vizsgálja a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális bűncselekményeknél, azaz, hogy hány esetben nyilvánították beleegyezésesnek a kiskorúak részéről a szexuális aktust.



A CSM május 25-én hozta meg ezt a döntést, a Dela0.ro november végén publikálta a cikket, amelyben 15 bíró és ügyész nevét is közölték, akik hozzájárultak a téves jogalkalmazáshoz, és nem védték megfelelően a kiskorú áldozatot. A CSM először a cikk igazságtartalmát akarta megvizsgáltatni, de aztán meggondolták magukat, májusban pedig a bírók és ügyészek ellenőrzéséről döntöttek. (g4media)

