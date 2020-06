Mellszobrot állítanak Ferenc pápának Bukarestben

Szobrot állítanak Ferenc pápának Bukarestben. A Darie Dup képzőművész által készített mellszobor a Schitu Măgureanu sétányon kap helyet, és jövő kedden leplezik le.



A bukaresti római katolikus főegyházmegye sajtószóvivője, Şerban Tarciziu lelkipásztor az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, Ferenc pápa tavalyi romániai látogatása mindenkire nagy hatással volt, és annak mottója - Járjunk együtt! - ráirányította a figyelmet annak fontosságára, hogy "nemcsak vallási, hanem etnikai, társadalmi és politikai szinten is járjunk minél inkább együtt".



A szoborállítást az államelnöki hivatal, a kormány, a főváros polgármesteri hivatala és a Vatikán közösen kezdeményezte - tette hozzá.



A jövő kedden 17 órától tartandó eseményen az Államelnöki Hivatal, a kormány, a bukaresti polgármesteri hivatal és az egyházak is képviseltetik magukat. Jelen lesz a szoborleleplezésen Miguel Maury Buendía apostoli nuncius is. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!