WHO: mégsem olyan fertőzőek a tünetmentesek, így kevésbé indokolt a szociális távolságtartás és a maszkviselés

A korábbitól jelentősen eltérő álláspontot fogalmaztak meg hétfői sajtótájékoztatójukon az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei. Miután számos országban vezettek be szigorú intézkedéseket – épp a WHO javaslatai nyomán - a járvány megfékezésére, minimális szintre szorítva vissza az emberek mozgását, úgy tűnik, mégsem ez a legjobb módszer a Covid-19 járvány elleni küzdelemre. Legalábbis a tekintélyes nemzetközi egészségügyi szervezet újabban azt állítja: igen ritka esetnek számít az, hogy egy fertőzött, ám tünetmentes személy terjessze a vírust. Ugyanez igaz azokra is, akiken a szokványosnál hosszabb idő elteltével jelentkeznek a tünetek. Utóbbiak esetén szintén feltételezték, hogy az első tünetek megjelenése előtt sokaknak átadhatják a SARS-CoV-2 vírusát.



Maria van Kerkhove, a WHO járványügyi szakértője kifejtette: bár vannak ennek látszólag ellentmondó kutatási eredmények is, például olyanok, melyekből az olvasható ki, hogy az idősotthonokban történt tömeges fertőzésekért tünetmentes covidosok lehetnek a felelősök, mégis úgy vélik, ritka eseménynek számít, hogy a tüneteket nem mutató vírushordozók átadják a kórt. A szakértő szerint fertőzés csak abban az esetben valószínű, ha valaki huzamosabb időt tölt el fertőzött személy közelében. Ebből következik – tette hozzá – hogy például egy tömegtüntetésen való részvétel nem számít veszélyeztető tényezőnek a járvány szempontjából, mivel hiába valószínű, hogy vannak fertőzöttek a tömegben, az együtt töltött rövid idő miatt minimális a megfertőződés veszélye. A közös tüntetésen való részvétel miatt tehát azok, akik itt találkoznak egy fertőzöttel, nem válnak annak kontaktjaivá.



Van Kerkhove hozzátette: még vizsgálják ezt a kérdést, hogy egészen biztosat tudjanak mondani a vírus terjedésével kapcsolatosan. Mint kifejtette: ezentúl a hangsúlyt nem a szociális távolságtartásra kell helyezni, hanem a tüneteket mutató fertőzöttek kiszűrésére, valamint az epidemiológiai nyomozásra, melynek során felderítik a beteg kontaktjait. Bár e tekintetben a maszk viselése sem tűnik épp annyira fontosnak járványmegelőzési szempontból, mint azt eddig mondták az illetékes hatóságok, a WHO szerint érdemes megtennünk minden lehetséges óvintézkedést a jövőben is, például érdemes maszkot viselnünk, ha tömegdemonstrációkra megyünk.



Az egészségügyi szervezet figyelmeztetett ugyanakkor: a járványnak nemhogy nincs vége, de jobban terjed most, mint ezelőtt bármikor. Ugyan Európában és Észak-Amerikában javult a helyzet, Dél-Amerikában és Ázsiában viszont egyre gyorsabb ütemben terjed a kór. Mint elmondták: vasárnap rekord számú új megbetegedést regisztráltak világszinten: 136 ezer embert.



Világszinten egyébként mindeddig 7,2 millió személy fertőződött meg új koronavírussal, akik fele már meg is gyógyult. A tüneteket produkálók közül 54 ezren vannak súlyos vagy kritikus állapotban. Összesen 408 ezren haltak meg a fertőzöttek közül, ami világszinten 5,6%-os elhalálozási arányt jelent.



Bár az Egészségügyi Világszervezet a mostani járvánnyal kapcsolatban többször változtatott már az álláspontján, valamint az ajánlásain, számos egészségügyi szakember szerint ez természetesnek tekinthető, mivel egy új kórokozóról van, melyet nem ismerünk kellő mértékben, így időnek kell eltelnie ahhoz, hogy megismerjük az „erős és a gyenge pontjait”. (digi24.ro, hírszerk.)

