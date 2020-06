Tülekednek az emberek a kolozsvári onkológiánál, hogy koronavírus-tesztet végezzenek rajtuk

Tömeg alakult ki szerdán a kolozsvári onkológiai intézetnél, ahol legalább 100 ember gyűlt össze, hogy koronavírus-tesztet végezzenek rajta. A kialakult helyzetben az ott lévő személyek nem tartották tiszteletben a társadalmi távolságtartásra vonatkozó szabályokat - állítja a digi24.ro.



Az intézmény menedzsere arról számolt be, hogy az elmúlt napokban folyamatosan nő azoknak a száma, akik koronavírus-tesztre jelentkeznek, az elmúlt négy napban 2000 ilyen tesztet végeztek el az intézményben. Az orvos szerint minden a legnagyobb rendben folyik, azonban a sajtóba kikerült felvételen azt tanúsítják, hogy a tesztre jelentkezők hosszú sorokban állnak, összezsúfolódva.



Úgy tudni, hogy többségében olyan személyekről van szó, akinek az orvosi kezelését megszakították a koronavírus-járvány miatt, most azonban műtétre jelentkeznének, vagy tovább szeretnék folytattatni a kezeltetésüket.



A Mediafax hírügynökségnek arról panaszkodott egy férfi, hogy ő a daganatos feleségét kísérte el a tesztre, aki egy 3 hetes orvosi kezelésre szorul. Állítása szerint 3 órát kellett sorban állniuk, mire sorra kerültek. A férfi a zsúfoltságra is panaszkodott.



Mircea Abrudean Kolozs megyei prefektus szerint a legnagyobb problémát az okozza, hogy az intézetbe naponta több mint 500 ember érkezik, többségében más megyékből, őket pedig a járványügyi szabályoknak megfelelően kell vizsgálni és elosztani. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!