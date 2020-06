A kézdivásárhelyi kórház két orvosa is koronavírusos lett

A Kézdivásárhelyi Városi Kórház két orvosánál is kimutatták a koronavírus-fertőzést. A hatóságok már elindították a járványügyi vizsgálatot a kontaktszemélyek azonosítása végett.



Iulian Tudor kormánymegbízott arról számolt be az Agerpres hírügynökségnek, hogy egy székelyudvarhelyi és egy brassói orvosról van szó, és mindketten a kézdivásárhelyi kórház munkatársai. Az orvosokat a brassói és a sepsiszentgyörgyi kórházba utalták be.



A megyei prefektúra tájékoztatása szerint Kovászna megyében 5 997 koronavírus-tesztet végeztek el a járvány kezdete óta, ebből 225-nek lett pozitív az eredménye. (hírszerk.)





