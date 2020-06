A székelyföldi tanfelügyelőségek meg vannak elégedve azzal, ahogyan az iskolák betartják az egészségügyi szabályokat

Megbizonyosodott a Kovászna, a Hargita és a Maros megyei tanfelügyelőség arról, hogy az iskolák betartják-e az egészségügyi- és a tanügyminiszter közös rendeletbe foglalt előírásait.



A székelyföldi megyék főtanfelügyelőségei több száz iskolát ellenőriztek az utóbbi időszakban annak érdekében, hogy megtudják, a vizsgára készülő végzős diákok biztonságát garantáló - a koronavírus miatt elrendelt – szigorú óvintézkedéseket milyen mértékben sikerült alkalmaznia a tanintézményeknek a vizsgák felkészítőórái előtt. A felkészítők ugyanis egyfajta „főpróbát” jelentettek az óvintézkedések betartása szempontjából a nyolcadikosok képességvizsgája és a tizenkettedikesek érettségi vizsgáját illetően.



A Transindex az ellenőrzésekkel kapcsolatban megkereste a Kovászna és a Hargita megyei főtanfelügyelőjét, akik pozitívan vélekedtek az ellenőrzések végeredményéről.



A Kovászna megyei tanfelügyelőségnek nemrég készült el a jelentése. Ennek alapján megállapították, hogy ez előírásokat mindenhol betartották. A tanfelügyelők nem észleltek olyan helyzeteket, ami ne felelt volna meg az óvintézkedésekre vonatkozó rendeletének.



„Az iskolák mindent biztosítottak, így a tanfelügyelők mindent a legnagyobb rendben találtak. Ez most nem egy populista kijelentés. A lehető legnagyobb rendben zajlott a feltételek biztosítása. A felkészítők alatt a gyermekek is igyekeztek ehhez a helyzethez, ehhez a kihíváshoz alkalmazkodni. Nem kellett egyik iskolában sem közbelépni, vagy rendre utasítani a tanintézményeket” – mutatott rá a Transindex megkeresésére Kiss Imre a Kovászna megyei tanfelügyelőség vezetője. Hozzátette, a tanfelügyelők különböző időpontokban ellenőrizték le az iskolákat, így tudható, hogy a tanintézmények nemcsak a déli, délutáni, hanem a reggeli időszakban is betartották a távolságtartást, nem alakult ki sehol sem „torlódás”.



Kovászna megyében az iskolákban biztosítva volt az egészségügyi személyzet (háziorvos, iskolaorvos vagy egészségügyi asszisztens). A diákok 90 százalékban ígérték Kovászna megyében, hogy részt vesznek a felkészítő órákon, ez 80 százalékban meg is történt. A megyében 32 000 diák van és 3 400 végzős diákot várnak vizsgázni. Ebből 1 400-an tizenkettedik osztályosak, akikből a főtanfelügyelő becslései szerint 1200-1300 fog beiratkozni érettségire. A vizsgára való beiratkozás szerdán fejeződik be.



A Kovászna megyei tanfelügyelők ellenőrzésük alatt ezidáig sehonnan sem jelentették a megyéből, hogy az iskola valamelyik tanulója koronavírussal fertőződött meg.



Egy nagy főpróba volt a felkészítő időszak és a képességvizsgákon már minden rendben lesz



Hargita megyében minden tanfelügyelő felel legalább öt iskoláért, amelyeket folyamatosan látogat és minden lehetséges módon ellenőrzi az iskolák működését.



A tanfelügyelők például rendszeresen tartanak videókonferenciákat az igazgatókkal és arra bátorítják őket, hogy mondják el, ha probléma van. Demeter Levente, a Hargita megyei tanfelügyelőség vezetője szerint az ellenőrzéseknek nem az a lényege, hogy bárkit is hibáztassanak, vagy hibást keressenek, a lényeg, hogy a problémák felderítésével és megoldáskeresés után végül minden rendben legyen.



Portálunk megkeresésére Demeter Levente elmondta, a Hargita megyei tanfelügyelőség munkatársai folyamatosan ellenőrzik a megye tanintézményeit és már május utolsó hetében leellenőrizték az összes Hargita Megyében található iskolát, mert arra voltak kíváncsiak, mennyire tudnak eleget tenni eddig a rendeletnek. Már akkor kijelenthető volt, hogy az iskolák felkészültek.



„Az önkormányzatok dicséretes módon az esetek túlnyomó többségében az iskolák mellé álltak, de ahol nem álltak annyira mellé, attól még a tanintézményeknek sikerült teljesíteni azokat a feltételeket, amiket megkövetelt ez a rendelet. Azt kell mondanom, hogy rendben volt és én az igazgatóknak is azt mondtam, hogy le a kalapokkal előttük” – ecsetelte a Hargita megyei főtanfelügyelő. Hozzátette, a folyamatnak azonban még korán sincs vége, még nem lehet hátradőlni ugyanis a nyolcadikosok és tizenkettedikes diákok vizsgái még csak most kezdődnek és az óvintézkedések betartása a felkészítők időszaka (június 2-12. között) inkább csak a vizsgák főpróbájának volt tekinthető, ugyanis most készülnek a képességvizsgára, ami hétfőn kezdődik és ahol remélik már minden rendben lesz.



Ennek érdekében pedig Hargita megyei tanfelügyelők már a második hete folyamatosan terepen vannak és ellenőrzik, hogy minden rendben zajlik-e. Érdeklődésünkre, hogy mi történt azokban az iskolákban, amelyek esetében az önkormányzat helyett csak magukra számíthattak az intézmények, a főtanfelügyelő kifejtette, voltak önkormányzatok, amelyek kérés nélkül, teljes mellszélességgel segítették az iskolákat és voltak, akik ezt mellőzték és az iskolák hiába kérték a támogatásukat.



Demeter ehhez hozzátette, őket az érdekelte, hogy végül minden iskola rendelkezik-e megfelelő mennyiségű és megfelelő helyen elhelyezett fertőtlenítőszerrel és más, az előírás betartásához szükséges eszközzel. Illetve mind a megyei tanács, mind a Hargita megyei tanfelügyelőség Magyarországtól adományba kapott maszkokat osztott ki az iskolák között (egyébként Kovászna megyéhez hasonlóan). Így kevesebb dologról kellett gondoskodnia az iskoláknak és megoldódott a probléma.



Demeter szerint a szegényebb önkormányzatok nem járultak hozzá a feltételek biztosítására. A nagyvárosokban, mint például Csíkszereda, Udvarhely az önkormányzat „kitett magáért”, sőt Csíkszereda polgármesteri hivatala túl is teljesített szerinte, mert ózongenerátorokat is átadtak az iskoláknak. „Volt, ahol nemcsak a minimális szintet teljesítették, hanem tényleg odaálltak az iskolák mellé” – mondta.



Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő-helyettese számolt be a Székelyhonnak arról, hogy a tanfelügyelőség munkatársai a megye valamennyi iskoláját végiglátogatták a napokban, ellenőrizve, hogy betartják-e az óvintézkedéseket és nem találtak kihágást, szabálysértést. Maros megyében 4700 nyolcadikos tanuló iratkozott fel az országos képességfelmérő vizsgákra és négyezer diákra számítanak, akik az érettségire iratkoznak.(hírszerk.)



