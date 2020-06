Két év múlva elektronikus formában kell majd benyújtani a vagyonnyilatkozatokat

Döntő házként elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely előírja, hogy 2022-től kezdődően a vagyon- és érdeknyilatkozatokat elektronikus formátumban kell kitölteni és benyújtani.



A tervezetetet 292 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház.



A jogszabálytervezet a 2010/176-os törvényt módosítja, és kötelezővé teszi 2022. január elsejétől a nyilatkozatok elektronikus formában való kitöltését és elküldését. Addig ez az eljárás opcionális jellegű. 2022. január elsejéig még nyomtatott formában is be lehet küldeni ezeket az Országos Feddhetetlenségi Ügynökségnek (ANI), szükségállapot idején pedig szkennelve, azzal a feltétellel, hogy a szükségállapot lejárta után 30 napon belül az irat eredetijét is be kell nyújtani.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!