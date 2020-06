Még több egészségügyi dolgozónak lett pozitív a koronavírus-tesztje Kézdivásárhelyen

Szerdán derült ki, hogy koronavírussal fertőződött meg a kézdivásárhelyi Városi Kórház két orvosa. Az eset miatt letesztelték a városi kórház személyzetét, és mint kiderült, még egy orvosnál és három asszisztensnél mutatták ki a kór jelenlétét.



Bokor Tibor polgármester Facebookon közzétett bejegyzése szerint a kórház 57 alkalmazottjának a tesztelése után 4 személynek lett pozitív újonnan a koronavírus-tesztje. A polgármester a kórház közleményét tette közzé az interneten, ebből pedig az derül ki, hogy a sebészeti osztályon kezelt összes páciens koronavírus-tesztje negatív lett.







„Most azon dolgozunk, hogy kiderítsük, vannak-e többen, és a lehető leghamarabb megfékezzük a terjedést. A városi kórház személyzetének tesztelése folyamatban van, a sebészeti osztályt lezárták. Ezek az első lépések. Úgy vélem, nem pánikot kell kelteni, hanem elővigyázatosságra inteni. Az elmúlt három hónapban nagyon sokszor hangsúlyoztuk, mennyire fontos a távolságtartás és az előírások betartása. A járvány nem múlt el! Most még nyomatékosabban kérem: vigyázzunk egymásra, tartsuk be a szabályokat! Ne most kezdődjön el, amikor már láttuk a végét”- írja Facebbok-bejegyzésében a polgármester. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!