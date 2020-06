Források: szeptember 27-én rendezhetik meg az önkormányzati választásokat

Szeptember 27-én rendezhetik meg a koronavírus-járvány miatt elhalasztott önkormányzati választásokat - a Mediafax hírügynökség értesülése szerint erről elvi egyezség jött létre a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) között.



A két nagy párt csütörtökön közösen terjesztett be törvénytervezetet arról, hogy Romániában november elsejéig hosszabbítanák meg a polgármesterek és önkormányzati képviselők júniusban lejáró mandátumát.



A jogszabály tervezete szerint a helyhatósági választások időpontjáról a parlamentnek kell majd sarkalatos törvényben döntenie legalább 60 nappal a voksolás előtt.



A parlamentnek és államfőnek még tíz nap áll rendelkezésére, hogy felszámolja azt a joghézagot, amely az alkotmánybíróság múlt heti döntése nyomán keletkezett.



A taláros testület alaptörvénybe ütközőnek minősítette, és hatályon kívül helyezte azokat a jogszabályokat, amelyekkel a bukaresti kormány, illetve a parlament a koronavírus-járvány miatt meghosszabbította az önkormányzati tisztségviselők június 21-én lejáró mandátumát.



Azzal minden párt egyetértett, hogy a járvány miatt el kell halasztani a választásokat, de vita alakult ki arról, hogy mennyivel.



A PSD azt akarta elérni, hogy ne a jobbközép kormány, hanem a parlament baloldali többsége dönthessen az elhalasztott önkormányzati választások időpontjáról. Eddig úgy tűnt, hogy az ellenzéki PSD minél későbbi, a népszerűtlen kormányzati intézkedések miatt leszálló ágba került PNL pedig minél korábbi időpontban érdekelt. Sajtóértesülések szerint most már a PSD is hajlandó elfogadni a korábbi, szeptemberi dátumot.



A szociáldemokraták egy része az év végén esedékes parlamenti választásokig akarta kitolni az önkormányzati voksolást is, hogy a párt - újraválasztásukban érdekelt - polgármestereinek mozgósító erejét a parlamenti helyekért folytatott küzdelemben is kamatoztassák.



Az Adevărul című lap értesülése szerint velük szemben - a koronavírus-járvány idején több kezdeményezéssel reflektorfénybe került - Gabriela Firea bukaresti főpolgármester álláspontja kerekedett felül, aki mostani médiaszerepléseit minél hamarabb szeretné szavazatokra váltani. (mti)

