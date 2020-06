Minden iskolában lesz bullyingot megelőző-kezelő akciócsoport

Szerdán megjelent a Hivatalos Közlönyben az a módszertan, amely keretet ad a 2019 őszén hatályba lépett törvénynek, amely tiltja az iskolai zaklatást-bántalmazást, azaz a bullyingot. E szerint 10 fős bizottságokat hoznak létre minden oktatási intézményben, amelyek feladata a megelőzés, a bántalmazások beazonosítása és megoldása lesz.



A Nevelési és Oktatási Minisztérium égisze alatt létrejött módszertan értelme, hogy keretet adjon a 2019/221-es törvény gyakorlatba ültetésének (erről itt írtunk részletesen), amely a romániai oktatási rendszer egyik nagyon súlyos problémája (erről itt írtunk).



A bullying, azaz a pszichológiai erőszak a meghatározás szerint a gyerekek között valósul meg az oktatási egységek keretén belül. Lényegét tekintve bullying az az egyszeri vagy többször megismétlődő tett és bántalmazó viselkedés, aminek következtében a gyerekek között hatalmi egyenlőtlenségek jelennek meg, ahol az áldozat méltósága sérül. Ez számtalan formában jelenhet meg, mint megalázás, támadás, üldözés, kirekesztés, vagy igazságtalanság elkövetése az áldozat rovására. A meghatározás értelmében a bullying kapcsolódhat a rasszhoz, nemzetiséghez, etnikumhoz, valláshoz, társadalmi osztályhoz, vagy valamilyen hátrányos helyzethez, például nemhez és szexuális irányultsághoz, illetve egyéb személyiségi jellemzőkhöz.



A bántalmazó viselkedés lehet fizikai, amely az áldozat számára kéretlen és kellemetlen érintésektől, a lökdösődésen át, a hajhúzásig, a pofozkodásig, az ököllel ütésig, rúgásokon keresztül, a falhoz nyomáig terjed, vagy az áldozat személyes tárgyainak a megrongálásában, elrontásában jelenik meg.



Cyberbullying az, amikor a bántalmazó viselkedés internethálózat, számítógép, táblagép, mobiltelefon használatával történik, ide tartozik az online zaklatás, illegális és sértő, abuzív tartalmak (képek, filmek, megosztások, mailek) használata a közösségi médián, weboldalokon, illetve üzenőalkalmazásokban. Ugyanakkor a dokumentum az online kirekesztést is a cyberbullying fogalma alá sorolja, mint ahogyan a mások jelszavának a feltörését és másoknak kiadását is.



Iskolai bántalmazásnak számít a szexuális erőszak (bármilyen szexuális tartalmú beszólás, fogdosás, szidalmazás, ajánlattevés stb.) és a bántalmazó magatartás is (támadó, romboló, sértő, bántó viselkedés, amelyek során más gyerekek lelki/fizikai károkat szenvednek), amennyiben az iskolában jelenik meg a diákok között.



A kolozsvári PsihoProEdu Egyesület már februárban jelentkezett egy kiadvánnyal, amelyben különböző gyakorlatokat és tevékenységeket mutat be az iskolai bántalmazás megelőzésére. Erről itt írtunk.

A módszertan külön foglalkozik a megelőzéssel, a bullying beazonosításával és visszaszorításával, amit a minden oktatási intézményben létrehozandó akciócsoportok fognak biztosítani.



Ezek az akciócsoportok legfeljebb tíz személyből fognak állni, és összeállításukban figyelembe kell venni a környezet szociális aspektusait, az intézmény típusát és méretét. Az akciócsoportokban helyet kap az adott intézmény igazgatója, egy iskolai tanácsadó, három szakértő (ahogy a helyzet kívánja, tanár, iskolapszichológus, iskolaorvos stb.), két vagy több diákképviselő, egy szülőképviselő, és a helyi hatóságok képviselője (helyzetfüggően, szociális asszisztens, rendőr, orvos stb.).



Az esetek megoldása érdekében minden érintett gyerekeket (áldozatot, elkövetőt, tanút) be kell vonni, mint ahogyan a szüleiket is. Minden beavatkozás során főként a gyerekek érdekeit kell szem előtt tartani.



Minden esetet jelenteni kell a gyermekvédelmi hatóságoknak, illetve a szociális asszisztenciát biztosító intézményeknek. A dokumentum megjegyzi, hogy minden gyermekbántalmazás esetén hívható az 116 111 gyermekvédelmi segélyvonal.



Az állami központi és regionális intézmények a civil szférával, alapítványokkal együttműködve, szakértői felügyelettel ki fognak dolgozni tájékoztató anyagokat és gyakorlati útmutatókat a pedagógusok számára, főként a prevencióra, közbelépésre és beavatkozásra vonatkozóan. (hírszerk.)

