CNCD: közvetett diszkrimináció a lázas diákok kizárása az országos vizsgákról

Közvetett diszkriminációnak minősül a 37,3 Celsius-foknál magasabb testhőmérsékletű diákok kizárása az országos vizsgákról - közölte csütörtökön az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD).



A CNCD ezt az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendeletével kapcsolatban megfogalmazott álláspontjában szögezi le. A 2020/4259/827-es rendelet többek között azt is előírja, hogy nem engedik részt venni a képességfelmérő vizsgán, illetve az érettségin azokat a tanulókat, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot. A rendeletről a Nép Ügyvédje kért véleményezést a CNCD-től.



Állásfoglalásában a CNCD igazgatótanácsa leszögezi, a vizsgán részt vevők egészségének védelme legitim cél, maga az intézkedés azonban, amellyel ezt el akarják érni, több ok miatt is helytelen és szükségtelen: nincs orvosi kutatás, amely azt bizonyítaná, hogy a 37,3 Celsius-foknál magasabb testhőmérsékletű személyek a SARS-CoV-2 hordozói, továbbá köztudott, hogy a lázmentes személyek is lehetnek vírushordozók (tünetmentesek), ugyanakkor számos más, az egészségi állapottól független tényező is okozhat hőemelkedést - érvel a testület.



Ennélfogva a CNCD igazgatótanácsa úgy véli, hogy az intézkedés nem arányos a legitim céllal. Alternatív megoldásként azt javasolja a testület, hogy azok a tanulók, akiknek a testhőmérséklete magasabb 37,3 foknál, vizsgázzanak külön teremben. A vizsgáról való kizárásuk az oktatáshoz való joguk megsértését jelentené, az oktatáshoz való jog ugyanis magában foglalja az egyenlő feltételek melletti és azonos szempontok alapján történő kiértékelést is - teszik hozzá.



Az igazgatótanács ugyanakkor azt ajánlja az illetékes intézményeknek, hogy olyan intézkedéseket léptessenek életbe, amelyek egyrészt tiszteletben tartják a tanulók oktatáshoz való jogát, másrészt segítenek megelőzni a koronavírus terjedését.



Az állásfoglalás elfogadását az igazgatótanács hat tagja támogatta, egy tag ellenezte.



A Nép Ügyvédje, Renate Weber erre reagálva rámutatott, érvekkel jól alátámasztott állásfoglalást adott ki a CNCD, és "ha van rá akarat", meg lehet találni a megfelelő megoldást a helyzetre. Hozzátette, pénteken javaslatot küld az oktatási minisztériumnak, kérve, találják meg a módját annak, hogy a 37,3 foknál magasabb testhőmérsékletű tanulók is vizsgázhassanak. (agerpres)



