Johannis: az emberek egészségéről van szó

Klaus Johannis államfő csütörtökön bejelentette: szükség van a veszélyhelyzet meghosszabbítására, hogy a kormánynak lehetősége legyen rendkívüli esetekben meghozni bizonyos döntéseket. Az államfő ugyanakkor azt is elmondta: a veszélyhelyzet egyszerűbb, "karcsúsított" változatát tartja célravezetőnek, amely olyan nélkülözhetetlen előírásokkal jár, mint a maszkviselés zárt terekben, a fizikai távolságtartás és a higiéniai szabályok betartása.



Johannis arra kérte a parlamenti képviselőket: szavazzák meg a veszélyhelyzet meghosszabbítását, mert "az emberek egészségéről van szó".



Arra a kérdésre, hogy nem tartja-e elegendőnek a veszélyhelyzet 15 napra szóló meghosszabbítását 30 helyett, az államfő azt válaszolta: "ha minden jól megy", akkor két hét lejártával ismét lazítani fognak a korlátozásokon.



"A maszkviselés, a távolságtartás, a bizonyos ágazatokat - egészségügyet, tanügyet - szabályozó miniszterközi rendeletek továbbra is szükségesek. Ezek úgy szabályoznak, hogy közben nem befolyásolják negatívan az emberek életét a tevékenységek korlátozásával. Végülis majdnem minden tevékenység lehetővé válik, de e nélkül az eszköz nélkül egyetlen kormány sem tudna megfelelő lépéseket tenni, ha baj van. Képzeljenek csak el egy olyan helyzetet, hogy valahol keletkezik egy fertőzési góc, egyik településen ismét felüti a fejét a betegség. A megfelelő eszköz nélkül a kormány semmit nem tehet, nem vonhatja azt a helyet vesztegzár alá, nem intézkedhet, amikor gyors beavatkozásra van szükség" - magyarázta Johannis.



Inkább a szavazatszerzés, mintsem az emberek egészsége foglalkoztatja azokat a politikusokat, akik szakemberektől származó bizonyítékokhoz kötik a veszélyhelyzet meghosszabbításához való hozzájárulásukat - nyilatkozta az államfő.



"Mégis milyen bizonyítékokat várnak a napi szinten közölt adatokon kívül? Ma 237 új megbetegedést igazoltak, és jelenleg 150 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. És sajnos újabb és újabb elhalálozásokról számolnak be. A járvány még köztünk van. A vírus a közösségben van. Egy betegséggel szemben vagy elővigyázatosak vagyunk, vagy ostobák, harmadik lehetőség nincs" - fogalmazott az elnök.



Johannis ugyanakkor ismét hangsúlyozta, olyan intézkedésekre van szükség a továbbiakban is, amelyek lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy fellépjenek a COVID-19 terjedése ellen.



Korábban az elnök azt mondta, gyakorlati okok indokolják a veszélyhelyzet meghosszabbítását. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!