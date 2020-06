Orban: a kormány jövő héten hagyja jóvá a veszélyhelyzet meghosszabbítását

A június 15-étől érvénybe lépő lazító intézkedésekről szóló határozatot fogad el csütörtök esti ülésén a kormány - jelentette be Ludovic Orban a kormányülés elején.







A miniszterelnök elmondta, a tervezett intézkedéseket korábban az országos vészhelyzeti bizottság is jóváhagyta.



A külföldről az országba érkezők helyzete kapcsán Orban rámutatott, az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) egy európai szinten elfogadott módszertan alapján mindegyik országnak megszab egy együtthatót, amely a koronavírus elterjedését jelöli az adott államban az elmúlt 14 napban jegyzett új megbetegedések átlaga alapján. Az 5-ös alatti együtthatóval rendelkező országokból érkezőknek nem kell lakhelyi elkülönítésbe vonulniuk - magyarázta a kormányfő, aki Ausztriát, Bulgáriát és Görögországot említette példaként.



A miniszterelnök azt is elmondta, hogy az országos vészhelyzeti bizottság jóváhagyásával a repülőjáratokat is újraindíthatják Románia és az 5-ös alatti együtthatóval rendelkező országok között.



Június 15-étől kinyitnak a bevásárlóközpontok - közölte még Orban. A miniszterelnök rámutatott, a bevásárlóközpontok kinyitnak ugyan, de az ezekben működő mozik, vendéglők, étkezdék és kávézók továbbra is zárva maradnak, amennyiben zárt térben találhatók. A teraszok működése itt is engedélyezett lesz. Nem működhetnek viszont a bevásárlóközpontokban levő játéktermek és játszóhelyiségek sem - mondta Orban.



A kormányfő hozzátette, június 15-étől engedélyezik a gyógyfürdős kezeléseket, és kinyitnak a lottóirodák, a játéktermek, a fogadóirodák, engedélyezett lesz a kültéri medencék használata, a szabadtéri sport- és szabadidős tevékenységeken pedig az eddigi három helyett legtöbb hat személy vehet részt.



A kormány jövő héten hagyja jóvá a veszélyhelyzet meghosszabbítását - jelentette be Ludovic Orban. A kormányfő cáfolta, hogy a 11-ei kormányülésen meghosszabbítanák a veszélyhelyzetet, az erre vonatkozó határozatot jövő heti ülésén fogadja el a kabinet.



"A döntést annak a periódusnak a végén hozzuk meg, amelyre a parlament jóváhagyásával kormányhatározattal veszélyhelyzetet hirdettünk. A veszélyhelyzet meghosszabbításról szóló határozatot a kabinet jövő heti, első ülésén fogadjuk el. Mint ismeretes, a veszélyhelyzet június 16-áig tart, nekünk a meghosszabbításról szóló határozatot a periódus vége előtt kell elfogadnunk. Vagyis a vonatkozó kormányhatározat június 16-án fog megjelenni a Hivatalos Közlönyben" - magyarázta Ludovic Orban a kormányülésen.



A kormányfő szerint a veszélyhelyzet meghosszabbításának "nincs politikai tartalma". "A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló döntést csaknem az összes olyan szakember támogatja, akikkel együttműködtünk ebben az időszakban, és akik úgy vélik, hogy ez az egyetlen tényleges megoldás, amely rendelkezésére bocsátja a kormánynak és a COVID-19 elleni harcban részt vevő hatóságoknak az összes szükséges eszközt, hogy ellenőrzés alatt tartsák a vírus terjedését" - mondta Orban. (AGERPRES)

