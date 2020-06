Felütötte fejét a koronavírus a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalban

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának sajtóirodája közleményben tájékoztat arról, hogy egy személy, aki a hivatal épületében teljesített szolgálatot Covid-19 pozitív lett. Az illető családi vonalon keresztül került koronavírusos személlyel kapcsolatba, ezt követően tesztelték le, a családdal együtt, de csak az ő tesztje lett pozitív a fertőzésre.



“Ezt követően a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság munkatársainak segítségével gyorsan sikerült letesztelni az érintett személy közvetlen munkatársait is, és péntek délutánra kiderült: mindenki esetében negatív a teszteredmény, így egyelőre csak elszigetelt esetről van szó” – áll a sajtóközleményben.



A Hivatal ugyanakkor tájékoztatják a lakosságot, hogy a polgármesteri hivatalban az ügyintézés zavartalanul működik, de az egészségügyi biztonság érdekében ajánlják az ügyintézés online formáját a www.udvarhely.ro oldalon keresztül.



“Amennyiben mégis be kell jönniük a hivatalba, a szűrősátron keresztül haladjanak, tartsák be a kötelező távolságot, és viseljenek maszkot!” - áll a közleményben.

