Két tévécsatornát ismét magyarellenes nyilatkozatok miatt büntettek meg, amelyeknek Johannis kijelentése adott alapot

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 2020. június 10-i döntése értelmében a B1 TV és a Realitatea Plus csatorna három-három adása miatt kapott büntetést. A fejenként 10.000 lejes büntetések Johannis elnök április 29-i magyarellenes kijelentéseihez kapcsolhatóak – tájékoztat sajtóközleményben a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, akik az aznapi műsorok miatt tettek feljelentéseket.



Ilyen műsor volt például a Silviu Mănăstire vezette Dosar de politician című, illetve a Mădălina Dobrovolschi-féle Legile Puterii műsor.



Előzőben az adás fő témája a székelyföldi autonómia törvénytervezete volt, ennek kapcsán a műsorvezető, és a meghívottak közül leginkább Eugen Tomac gyalázta a magyarokat diszkriminatív kijelentéseivel, elmondva, a romániai magyarok sokszor közvetlenül az állam ellen cselekszenek. Silviu Mănăstire szerint a törvénytervezet ostoba, helytelenül megfogalmazott és alkotmányellenes. Az egész adást végigkísérte a magyarok elleni uszítás.



A Legile Puterii című műsorban pedig a bemondó a következőket nyilatkozta: „Ha Isten őrizz még egy parlamenter megbetegedett volna, akkor arra ébredtünk volna, hogy Székelyföld autonóm lett, persze én most viccelek, de ez nagyon-nagyon súlyos dolog.” Egy másik meghívott azt állította, hogy ezáltal a törvénytervezet által Romániát Koszovóhoz hasonlóra akarják sajnos átalakítani a magyarok, tehát egy 3 megyéből álló ország létrehozásán dolgoznak egy nagy ország szívében. Marius Pașcan, elmondta, nagyon örül, hogy nem szavazták meg ezt a tervezetet, ezzel a félelemmel élnek ők folyamatosan Erdélyben, hogy átalakul az ország.



„Ez a bírság is jól mutatja, Johannis elnök kijelentésével mekkorát ártott a romániai magyar közösségnek. Aznap nemcsak elszigetelt esetek voltak a magyarellenes tartalmak, hanem az említett csatornákon szinte minden műsor a magyar közösség ellen uszított. Ez is mutatja, hogy az elnök kinyitotta a nacionalizmus Pandóra szelencéjét, amely hosszú ideig meg fogja határozni a közéletet. Johannis nagy felelőssége, hogy a magyar közösséget kiszolgáltatta a gyűlöletbeszédnek, amely megfékezéséért minden meg fogunk tenni ezután is” – nyilatkozta Benkő Erika a jogvédelmi szolgálat igazgatója.



Mint korábban írtuk, Johannis a kijelentései miatt 5000 lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes tanács. (közlemény)

