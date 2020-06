A suceavai fertőző kórház vezetője másodszor lett koronavírus-fertőzött

Másodszor is megfertőződött koronavírussal Monica Terteliu, a suceavai fertőző kórház vezetője - közölte pénteken Valeriu Gavrilovici, a Suceava megyei kórház orvosigazgatója.



Gavrilovici szerint Terteliut beutalták, állapota nem súlyos.



Kezelését tudományos szempontból is figyelemmel kísérik, mert ő az első orvos Romániában, aki másodszor is megbetegedett.



Gavrilovici szerint „tulajdonképpen nem világos”, hogy újrafertőzésről van-e szó, vagy az első érintkezést a vírussal, amely nem járt kellő számú antitest termelésével „túlértékelték”.



Az ügyben epidemiológiai vizsgálatot indítottak.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!