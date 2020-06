Hiába kérte a hatóságok segítségét, megölte élettársa a máramarosi nőt, akivel 13 éves kora óta élt együtt

Halva találták szombaton Felsősvisó közelében az egyik helyi, 18 éves nőt. A hatóságok gyanúja szerint Bianca Ț.-t élettársa, Claudiu Z. gyilkolta meg. A libertatea.ro úgy tudja, a fiatal nő hiába kért segítséget, a helyi rendőrőrs, valamint a Felsővisói Bíróság mellett működő ügyészség munkatársai nem léptek időben, sőt, eljárást sem voltak hajlandóak indítani.



Sajtóértesülések szerint Bianca Ț. 13 éves kora óta élt együtt a nála 6 évvel idősebb férfival, akitől már két gyereke született. Az elsővel 15 évesen maradt terhes, az esetből pedig nem csináltak titkot, Claudiu Z. például a Facebook-oldalára is tett ki ezzel kapcsolatos bejegyzést, ám csakis a szokásos jókívánságok érkeztek, az állami szervek nem indítottak eljárást.



A hírek szerint Claudiu Z. rendszeresen verte a lányt, és többször is megfenyegette, hogy megöli. Bianca Ț. végül idén áprilisban panaszt tett a rendőrségen a fenyegetések miatt. A helyi ügyészek azonban nem intézkedtek azonnal, hanem nyomozást rendeltek el annak ellenére, hogy Claudiu Z.-t korábban feljelentették kiskorúval létesített szexuális kapcsolat miatt is.



Bár ez a hazai jogrend szerint 1-től 5 évig terjedő börtönnel büntetendő, a közvádlók úgy döntöttek, ebben az ügyben nem indítanak eljárást. Indoklásuk szerint azért, mert „a sértett az elkövetővel élettársi viszonyban él, két közös gyerekük van és össze szándékoznak házasodni, amire eddig pénzhiány miatt nem került sor”.



A beszámolók szerint Bianca Ț. eljárást kezdeményezett annak érdekében, hogy a gyerekek felügyeleti jogát kizárólag neki ítéljék, illetve hogy a férfi fizessen havi gyermekeltartási járandóságot. A helyi sajtó szerint ez lehetett az utolsó csepp a pohárban.



Claudiu Z. szombat este az áldozatot elcsalta egy elhagyatott nyaralóhoz a városkán kívül azzal az ígérettel, hogy ad neki túrót. A lány holttestére egy juhász talált rá – kezeit hátra kötötték és egy dróttal fojtották meg. Claudiu Z. később megkísérelte felakasztani magát, azonban megmentették.



A gyilkossági ügye a Máramaros Megyei Törvényszék mellett működő ügyészséghez került, akik Claudiu Z.-t – az ügy gyanúsítottjaként - a pszichiátriára utaltatták be elmeorvosi szakvélemény elkészítése céljából. A helyi sajtó szerint a főügyész úgy nyilatkozott, hogy „a gyilkosság oka az alkoholfogyasztás és a féltékenység volt”. (libertatea.ro, hírszerk.)



Fotó: Edoardo Cuoghi/unsplash.com (képünk illusztráció)



