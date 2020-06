A PSD a veszélyhelyzet legfeljebb 15 napos meghosszabbításába egyezik bele

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a veszélyhelyzet legfeljebb 15 napos meghosszabbításába egyezik bele, és nem fogja megszavazni a parlamentben a kormány határozatát jóváhagyó törvényt, csak ha az egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amelyeket a szociáldemokraták javasolnak, jelentette ki vasárnap Lucian Romaşcanu, a párt szóvivője.



"Mi már eldöntöttük, a végső döntést pedig holnap hozzuk meg a végrehajtó bizottságban: egy meghatározott időszakra szóló közbülső állapot bevezetését támogatjuk, amely biztosítaná az átmenetet a normalitásba, és amely csupán a lakosság egészségének védelmében betartandó előírásokat tartalmaz, semmi mást" - magyarázta Romaşcanu a párt székhelyén tartott sajtótájékoztatón.



Hozzáfűzte, arra is szükség van ugyanakkor, hogy a hatóságok esetenként biztonsági intézkedéseket hozzanak ott, ahol ezekre szükség van.



"Figyelembe véve, hogy Románia területén nem oszlik el egyenletesen az esetek és az elhalálozások száma, legyen lehetséges a szükségállapot kihirdetése helyi szinten, ahol ez szükséges" - mondta még Lucian Romaşcanu.



Hangsúlyozta, a PSD javasolni fog néhány módosítást a kormányhatározat jóváhagyásáról szóló törvényhez: az átmeneti intézkedések időtartama legfeljebb 15 nap legyen; nyissák meg a kórházakat a nem koronavírus-fertőzött páciensek előtt is; minden közbeszerzést átlátható eljárás nyomán valósítsanak meg; nyissák meg újra a templomokat a hívők előtt; nyissák meg a szállodák vendéglőit. Ezek nélkül a módosítások nélkül a PSD nem fogja megszavazni a törvényt, nyomatékosította Romaşcanu.



Ahogy parlamenti többséget szerzett a kormány, hogy a Victoria-palotába jusson, meg kell szereznie a többséget, hogy átvigye törvényeit a parlamentben, szögezte még le a PSD szóvivője.



Lucian Romaşcanu kritikával illette a kormányt amiatt, ahogyan a COVID-19-járványt kezelte a veszélyhelyzet idején.



"Az Orban-kormány nem tesztelte a lakosságot, és másokat sem hagyott, hogy a teszteléseket elvégezze, hogy lássuk a konkrét számokat. Most pedig ismét kérik a jóváhagyást a korlátozó intézkedések meghosszabbítására, amelyek abszurdakká válnak, mivel a pontos járványügyi helyzetet nem ismerjük. (...) Milyen logika van abban, hogy megnyitjuk a játékautomatás termeket, de a templomokat és kórházakat nem? Vajon az, hogy Orban úr egyik tanácsosának játékautomatái vannak?" - fűzte hozzá Romaşcanu. (agerpres)

