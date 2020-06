Anisie: senkit ne tévesszenek meg az interneten terjedő tételek

Senkit ne tévesszenek meg az interneten terjedő tételek, mert azokat nem az Oktatási Minisztérium illetékesei állítok össze, jelentette ki vasárnapi sajtótájékoztatóján Monica Anisie miniszter. Mind a diákokat, mind a szülőket arra figyelmeztette az tanügyi tárca vezetője, hogy ne dőljenek be neki.



Anisie szerint a tételek közzétételének procedúrája "nagyon biztonságos", így azok csak holnap reggel lesznek ismertek. A miniszter a hétfőn kezdődő képességvizsgával kapcsolatban tartott vasárnap sajtótájékoztatót.



A tanügyi tárcavezető ugyanakkor beszélt a június 29-án kezdődő soron kívüli képességfelmérő vizsga megszervezéséről is. Elmondta, azzal a céljuk, hogy egyenlő esélyeket biztosítsanak minden gyermeknek, azoknak is, akik jelenleg egészségügyi problémákkal küzdenek.



A soron kívüli vizsga csak azoknak a diákoknak szól, akik jelenleg betegek, karanténban, vagy lakhelyi elkülönítésben vannak a koronavírus miatt, vagy pedig a hétfőn kezdődő vizsgák előtt zajló járványtani szűrésen kiderül, hogy testhőmérsékletük meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, emlékeztetett Anisie.



Erre a vizsgára még a kilencedik osztályba jelentkezők számítógépes elosztása előtt kerül sor, amelyet július 10-én szerveznek, tehát minden nyolcadik osztályt végzett tanulónak egyforma esélye van, hangsúlyozta a miniszter.



A képességvizsga hétfőn a román nyelv- és irodalomvizsgával kezdődik, a tanulókat fél 9-ig engedik be a vizsgaközpontokba. A bejáratnál orvosok végzik a diákok járványtani szűrését.



"Azt tanácsolom az egészségügyi alkalmazottaknak, hogy háromszor ismételjék meg a testhőmérséklet mérését azon diákok esetében, akiknek első mérésre magasabb lesz a hőmérsékletük 37,3 Celsius-foknál" - mondta Anisie.



A miniszter szerint idén ugyanakkor több mint 900 fogyatékkal élő gyermek számára szervezik meg speciális körülmények között a képességfelmérőt. (agerpres/hotnews)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!