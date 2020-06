A regisztráltaknál akár hússzor is több lehet a fertőzöttek száma Romániában, állítja Rafila

Tízszer, de akár hússzor is több koronavírusos beteg lehet Romániában, mint amennyi a jelenlegi statisztikai adatokban számon van tartva, állítja Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, Románia képviselője a WHO-ban.



De az elnök szerint ez a helyzet nem csak Romániában, de világszerte más országokban is így van. Romániában megtörténhet, hogy hússzor több a fertőzöttek száma a nyilvántartottaknál, de az szerinte biztos, hogy legalább tízszer annyi fertőzött van, mint amennyit eddig regisztráltak.



Romániában egyébként a hétfő délig 22.165 főt regisztráltak a új koronavírus-fertőzéssel, az aktív esetek száma pedig 4.921 volt ekkor.



A főmikrobiológus ugyanakkor a tömeges tesztelések hatékonysága ellen érvelt a nyilatkozatában, példaként említve Vuhán városát, ahol 10 millió elvégzett koronavírus-tesztből csupán 200 esetben lett pozitív az eredmény.



Véleménye szerint nem szükséges mindenkit letesztelni, mivel megtörténhet, hogy a tesztelés pillanatában még vírusmentes az alany, viszont nem sokkal később kontaktusba kerül egy fertőzött személlyel, akitől elkapja a kórt, és hiába negatív a koronavírus-tesztje, attól még ő is tovább fertőzhet. Ugyanakkor az antitestek tesztelését hasznosnak látja, hogy kiderüljön, hányan estek már át a fertőzésen és ennek függvényében módosíthassák az elhalálozási statisztikákat.



Rafila ugyanakkor azt is elmondta, hogy a COVID-19-esetekkel kapcsolatos adatok begyűjtésének módszere lehetetlenné teszi ezeknek az adatoknak az esetleges módosítását.



A szakember ezzel azoknak a politikusoknak a nyilatkozataira reagált, akik a koronavírusos esetekkel kapcsolatos számok meghamisításával vádolták a kormányt.



"Az embereknek tudniuk kell, hogy nincs itt semmi megrendezve, nagyon veszélyes olyan forgatókönyvekkel játszani, amelyek szerint álmegbetegedéseket is lejelentenek ilyen vagy olyan érdekből" - fogalmazott Rafila. Hozzátette, mindegyik megye maga vezeti be a napi új megbetegedések számát egy erre a célra létrehozott és a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) által biztosított platformba. "Tehát nem egy központ veszi át és dolgozza fel ezeket az adatokat, hanem a megyei hatóságok vezetik be az adatbázisba" - hangsúlyozta, nyomatékosítva, hogy ez a módszer kizárja a számok esetleges módosításának lehetőségét.



Rafila kiemelte, csak a járvány elején volt az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) feladata az adatok bevezetése, később átvették ezt a megyei közegészségügyi igazgatóságok.



A mikrobiológiai társaság elnöke szerint a hatóságoknak jobban és gyakrabban el kellene magyarázniuk, miként zajlik az adatok begyűjtése, lejelentése, hogy az emberek ismerjék a pontos eljárást.



Az új koronavírusos megbetegedések számának az elmúlt napokban jegyzett növekedése kapcsán az orvos rámutatott, a tendencia aggodalomra adhat okot, és fontos, hogy ez ne tartson hosszú ideig, hogy ne nőjön jelentősen az aktív fertőzöttek száma. Az, hogy hétfőn csak 166 új megbetegedést jelentettek, nem releváns - magyarázta a szakember -, vasárnap ugyanis rendszerint kevesebb tesztet végeznek. "Ha azonban az arányokat tekintjük: mintegy 3600 tesztet végeztek, és ezek 5 százaléka pozitív lett, ami jelentős arány" - mondta.



Alexandru Rafila ugyanakkor kiemelte, pánikra továbbra sincsen ok, az embereknek azonban felelősen kell viselkedniük és be kell tartaniuk az alapvető szabályokat.(agerpres) (digi24.ro/Agerpres/hírszerk.)



Nyitókép: health.mil

