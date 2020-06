Pisztollyal a kezedben akarsz megverődni? - kérdezte az alvilági figura a rendőrtől

Egy internetre felkerült videofelvétel járta be a román sajtót, ami arról tanúskodik, hogy két alvilági figura neki akar rontani két rendőrnek, miközben trágár szavak kíséretében ócsárolják és fenyegetik azokat.



A Libertatea lap szerint a két rendőrt a segélyhívón keresztül hívták ki a Gorj megyei Stănești településre vasárnap délután. A bejelentés szerint két ittas állapotban lévő férfi között alakult ki konfliktus, a rendőrök meg a helyszínre kiérkezve - a lap szerint - ki akarták volna őket kérdezni.



Az internetre felkerült videón az látszik és hallatszik, hogy a két rendőr pisztollyal a kezében hátrál meg a feléjük közeledő két agresszív férfi elől.







Az egyikük azt kiabálja az egyik rendőrnek - miközben a körülötte állók próbálják csitítgatni -, hogy: „Te akarsz megverni engem? Miattad tudott felpofozni, mert te hagytad. Milyen rendőrök vagytok ti? Pisztollyal a kezedben akarsz megverődni?



Ezt követően számos szitokszót és trágár kifejezést intéznek a hatóság embereinek irányába.



Az esetet követően a hatóságok erősítést kértek, hogy őrizetbe tudják venni a két agresszív támadót. Az egyiket, egy 23 éves Buzău megyei fiatalt még a helyszínen őrizetbe vettek, később a másikat is sikerült azonosítani, ő egy 28 éves Gorj megyei férfi.



Elvis Măceșanu, a Dolj megyei rendőrség egyik vezető beosztású tagja a Mediafaxnak nyilatkozott a történtekről.



Állítása szerint a rendőrök azért nem használták a szolgálati fegyverüket, mert megpróbáltak higgadtak maradni és elkerülni egy esetleges tragédiát. Ugyanakkor elismerte, hogy a rendőrök szolgálati fegyverei régiek, éppen ezért nem is olyan könnyű azokat használni. (hírszerk.)

