Májushoz képest megkétszereződött a határforgalom a Magyarországgal közös határszakaszon

Mintegy 65.200 román és külföldi állampolgár, valamint 28.900 jármű (ezek közül 12.7600 teherszállító) lépte át a román államhatárt a hétfői nap folyamán - tájékoztatott kedden a határrendészet.



A belépőoldalon 40.200 személy jelentkezett ellenőrzésre 15.900 járművel, a kilépőoldalon pedig 25 ezer személyt és 13.000 járművet regisztráltak.



Összességében 60 százalékkal nőtt meg a forgalom ezekben a napokban a májusi átlaghoz viszonyítva.



A jelzett időszakban a Magyarországgal közös határszakaszon levő 11 átkelőnél mintegy 43.800 személyt jegyeztek, közülük 30.300-at a belépési oldalon.



A veszélyhelyzet idején jegyzett napi átlaghoz képest megkétszereződött az országba való belépésre jelentkezők száma.



A Nagylak 1-es, a Nagylak 2-es és a borsi határátkelő volt a legforgalmasabb ezúttal is, az elmúlt 24 órában mintegy 24.600 személy érkezett az országba ezeken keresztül és 10.300-an jelentkeztek kilépésre.



Mindkét nagylaki határátkelő maximális kapacitással működik: az autópálya-átkelőnél tíz, az országúti átkelőnél hét sávon fogadják az országba érkezőket, és további húsz mobil ellenőrzőpontot is létrehoztak.



A határrendészet felhívja a figyelmet, lassítja a határon való átlépést, hogy a szokásos ellenőrzés mellett a közegészségügyi igazgatóság képviselői továbbra is járványtani ellenőrzést végeznek, ugyanakkor az országba belépőknek ki kell tölteniük egy felelősségvállalási nyilatkozatot is.



Az ellenőrzések nyomán 7849 személyt küldtek lakhelyi elkülönítésbe vagy karanténba a közegészségügyi igazgatóság szakemberei - jegyzi meg a közlemény.



Ebben arra is kitérnek, hogy az elmúlt 24 órában 26 illegális tettet (16 bűncselekményt és 10 kihágást) észleltek a határátkelőknél és a zöldhatáron, és 782.000 lej értékben foglaltak le olyan javakat, amelyeket illegálisan próbáltak behozni az országba. Az észlelt kihágásokért összesen 13.700 lejre róttak ki bírságot.

