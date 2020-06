Források: kinyithatnak a templomok a hívek előtt az egy hónappal meghosszabbított készenléti állapot alatt

Frissítés: A kormány az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) határozata alapján jóváhagyja a veszélyhelyzet 30 napos meghosszabbítását az ország egész területén, jelentette be a kabinet keddi ülésének elején Ludovic Orban miniszterelnök.



Orban szerint a vészhelyzeti bizottság keddi ülésén egyhangúlag elfogadták a következő határozatot:



* 1. cikkely - Javasolt a veszélyhelyzet 30 napos meghosszabbítása az ország egész területén, 2020. június 17-étől kezdődően;



* 2. cikkely - A 2020. június 17-étől esedékes, a SARS-CoV-2 vírus által előidézett fertőzések megelőzéséhez és ellenőrzés alá tartásához szükséges intézkedéseket eme határozat csatolmánya részletezi;



* 3. cikkely - Jelen határozatot minden, a vészhelyzeteket menedzselő illetékes hatóságnak el kell küldeni, hogy azok vezetői rendeletekkel biztosítsák az alkalmazását.



A miniszterelnök megerősítette azt a korábbi értesülést, miszerint a CNSU ülésén többek között arról is döntés született, hogy engedélyezik a beltéri istentiszteletek, misék megtartását a templomokban. (agerpres)



------------------------------------------------



A digi24 kormányközeli csatorna értesülései szerint a kormány keddi ülésén el fogja fogadni a készenléti állapot 30 nappal történő meghosszabbítását, ugyanakkor azt is, hogy a további enyhítések részeként kinyithatnak a templomok, és azokban a hívekkel közösen lehet majd miséket, istentiszteleteket tartani.



Úgy tudni, hogy a templomi istentiszteletek megtartására vonatkozóan a belügyminisztérium a továbbiakban dolgozza majd ki az előírásokat.



Ludovic Orban miniszterelnök arról beszélt vasárnap este, hogy a kormány hétfőn vagy kedden dolgozza ki a készenléti állapot meghosszabbításáról, és a következő 30 napban esedékes intézkedésekről szóló határozatot, ugyanakkor azt is elismerte, hogy „nem lesz többé készenléti állapot”, ha a parlamenti többséggel rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) nem szavazza azt meg azt a parlamentben.



Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke előzőleg azt mondta, hogy nem szavazzák meg a vészhelyzeti állapot meghosszabbítását, majd azt, hogy legfeljebb 15 napra szavazná meg a pártja.

(hírszerk.)

