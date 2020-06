A szenátus már megszavazta az alkotmányellenes bírságok eltörlését

A szenátus plénuma elfogadta szerdán azt a törvénytervezetet, amely automatikusan érvényteleníti a szükségállapot ideje alatt kiszabott bírságok nagy részét, és lehetőséget teremt arra, hogy visszakapják a pénzt azok, akik már befizették az alkotmányellenesnek kimondott bírságok összegét.



A törvénytervezetet a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), a Pro Románia és az RMDSZ nyújtotta be és 90/39 arányban fogadták el kedden a felsőház plénumában.



A szenátushoz benyújtott tervezet semmissé nyilvánítaná az 1999/1-es sürgősségi kormányrendelet 28. cikkelye alapján kirótt bírságokról szóló jegyzőkönyveket. A már befizetett bírságokat igénylésre visszatérítenék, a még be nem fizetett büntetésektől pedig eltekintetnének.



A hatóságok egyébként összesen 600 millió lejre bírságolták a szükségállapot ideje alatt azokat a személyeket, akik valamilyen módon megsértették a kijárási tilalomra, illetve az egyéb óvintézkedésekre vonatkozó szabályokat.



Florin Cîțu pénzügyminiszter beszámolója szerint közel 100 millió lejnyi büntetést már ki is fizettek a megbírságolt személyek, de ha a képviselőház - ami döntőházként szavaz majd a kérdésben - szintén elfogadja a törvényt, akkor ebből a pénzből elvileg semmi sem maradhat majd az államkasszában.



Az alkotmánybíróság döntése előtt egyébként Marcel Vela belügyminiszter még arról beszélt, hogy a sebezhető csoportokra és az egészségügyi rendszerre fordítanák a befolyó bírságok összegét. (G4Media.ro/hírszerk.)



Nyitókép: Veres Nándor/MTI

