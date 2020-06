Arafat: továbbra is kötelező a maszk viselése zárt helyiségekben

Raed Arafat, az országos katasztrófavédelem vezetője kedd délutáni sajtótájékoztatóján megerősítette: meghosszabbítják 30 nappal a vészhelyzeti állapotot. Mint elmondta, továbbra is kötelező lesz a maszk viselete a zárt helyiségekben, de ugyanakkor új határátkelőket is megnyitnak.



Arafat kihangsúlyozta: a vészhelyzet meghosszabbítására azért van szükség, mert a járványt továbbra is kontroll alatt kell tartani, ha nagyszámú új esetet regisztrálnak, akkor minél hatékonyabban és gyorsabban tudjanak reagálni. Az államtitkár szerint az aktív esetek a tesztek arányaihoz képest elérték az 5%-ot, ezért továbbra is kell számolni a járványhelyzet romlásával, így az intézkedések feltétlenül szükségesek.



“Nem tudunk egyszerre minden lazítást alkalmazni, az lehetetlen. Mindenki ezt kívánja, de akkor az azt jelentené, hogy visszatérünk a járvány előtti állapotokba. Más országokban is fokozatosan vezetik be az enyhítő eljárásokat – hangsúlyozta az államtitkár.



“Ha továbbra is betartjuk a szabályokat, figyelünk a távolságra, maszkot viselünk, vigyázunk a higiéniára, akkor sokkal hamarabb behozhatjuk a lazításokat. Ne hallgassunk azokra a tévhitekre, amelyek megkérdőjelezik a vírus jelenlétét. Ha nem vesszük komolyan, vissza kell vezessük a korlátozásokat” – emelte ki.



Arafat beszélt arról is, hogy a meghosszabbított periódusban nem írnak ki új közbeszerzést egészségügyi védőfelszerelésekre, ha arra nincs szükség.



Nelu Tătaru egészségügyi miniszter is részt vett a sajtótájékoztatón, aki elmondta: a lazítások enyhe emelkedést eredményeztek az új fertőzöttek számán, ezért fontos, hogy vegyük komolyan a jelenlegi intézkedéseket.



Tătaru kifejtette továbbá, hogy továbbra is fenntartanak koronavírus-fertőzöttek ellátására szolgáló kórházakat, a megyei kórházak azonban fogadnak más betegeket is.



