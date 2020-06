Csütörtökön nyílnak a kolozsvári bölcsődék

Az országban először Kolozsváron sikerült a bölcsődéket felkészíteni a gyerekek fogadására, a szülők pedig június 17-én 12 óráig kell eljuttassák a kitöltött formanyomtatványokat az intézményekhez - áll Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármesterének Facebook oldalán.



Mint írja, az előkészületek már múlt hét óta zajlanak a Közegészségügyi Igazgatósággal együttműködésben. A megfelelő körülmények biztosításához biztosították a fertőtlenítőszereket és egyéb tisztálkodási szereket, ugyanakkor az érkező gyerekek állapotfelmérését végző személyzetet.



A kolozsvári bölcsődékben található 1232 hely közül csak 721 helyet nyitottak meg annak érdekében, hogy gyerekenként biztosíthassák a 4,5 négyzetméteres teret és a 2 méteres távolságot.



Ahhoz, hogy a gyereket a bölcsődébe elhozhassák, a szülőknek egy saját felelősséget vállaló formanyomtatványt kell kitölteniük. A formanyomtatvány megtalálható ITT. A kitöltést követően a formanyomtatványt el kell küldeniük a gyerek bölcsődéjéhez az e-mail címek pedig IDE kattintva érhetők el.



A bölcsődékbe úgy lehet vinni a gyerekeket, ha számos szabályt figyelembe vesznek a szülők:



1. A kérés elfogadását követően a szülőknek fel kell mutatniuk egy családorvos által kiállított járványügyi engedélyt (aviz epidemiologic), amelyből kitűnik, hogy a gyerek közösségbe mehet. Azon kívül, a szülőknek is eleget kell tenniük

a 1976/4518/493/2020 számú rendeletbe foglalt higiéniai feltételeknek.



2. A fertőző betegségekben szenvedő gyerekeket nem fogadják a bölcsődék!



3. A gyerekek hőmérsékletét indulás előtt a szülőknek le kell mérniük. A 37,3°C feletti hőmérsékletű gyerekeket nem vihetik bölcsődébe, valamint azokat a gyerekeket sem, akik légúti megbetegedésben szenvednek.



4. Az otthonról hozott tárgyak száma korlátozott, csak a feltétlenül szükséges tárgyak vihetők be a bölcsődébe - például váltóruha és lábbeli. Otthonról hozott játékokat nem vihetnek magukkal a bölcsődébe a gyerekek.



5. A bölcsődékbe való bejutás külön jelzésekkel ellátott útvonalon történik, a társadalmi távolságtartás szabályait itt is be kell tartani.



6. A bölcsődékben minden gyerekre legkevesebb 4,5 négyzetméter jut, a társadalmi távolságtartás szabályait velük is betartatják a pedagógusok mind az étkezőben, mind a hálóban.



7. A pedagógusok, dadusok közötti érintkezés korlátozott, az egyes bölcsődei csoportokról gondoskodók a többi pedagógustól, dadától elkülönített helyiségeket vehetnek igénybe a napi feladatok ellátására. (közlemény)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!