A szenátus hirtelen megszavazta a „gender-elmélet” betiltását az oktatási intézményekben

Kedden a szenátus döntő többséggel megszavazta azt a törvényjavaslatot, miszerint Romániában minden oktatási intézményben – iskolákban és egyetemeken – tilos legyen a “gender-elmélet” oktatása és propagálása – számol be a edupedu.ro. A törvényjavaslatot a Népi Mozgalom Párt (PMP) szenátorai, Lungu Vasile-Cristian és Pașcan Emil-Marius indítványozták.



A törvényjavaslat értelmében módosítani kell az oktatási törvényt, pontosabban annak a 7-es cikkelyét kell bővíteni azzal, miszerint tilosak „e) azon tevékenységek amelyek terjesztik a nemi identitás elméletét vagy álláspontját, azaz azt az elméletet vagy véleményt, miszerint a nemiség fogalma eltér a biológiai nemtől és a kettő nem mindig azonos egymással.”





A szavazás eredményére elsőként, a Mentsétek Meg Romániát (USR) képviselője reagált, aki a keddi szenátusi szavazást vezette és aki közösségi médián fejtette ki álláspontját.Ebben felhívta a figyelmet, hogy egy olyan periódusban, amikor Romániában az erőszaktevők felgyújtják az áldozataikat miután megerőszakolták őket, mikor a családon belüli erőszak mértéke rohamszerűen nő, amikor a szexuális kihasználás és az ebből a célból való gyerekekkel való kereskedelemre minden nemzetközi fórum felfigyelt, akkor a szenátus, a Parlament döntőképes testülete megszavaz egy ilyen törvényt.– írja Vald Alexandru.Az USR mellett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is a törvény ellen szavazott, így 82 igen, 22 nem, és 27 tartózkodó szavazat volt, amelynek hatályba lépéséhez csupán az államelnök,, aláírására van szükség.Az MTI tájékoztatása szerint a törvénymódosítás apropója az, hogy az elmúlt hónapokban számos vitát váltott ki az a törvény, amely kötelezővé tette volna a szexuális nevelést az iskolákban. Az erről szóló jogszabályt márciusban szavazta meg a parlament, így április elején Klaus Johannis kihirdette.Mint ais megírta, június elején a képviselőház egyházi nyomásra módosította a jogszabályt , így az „egészségügyi nevelésre” keresztelt tantárgy bevezetése választhatóvá vált, és csak szülői kéréssel férhetnek hozzá a szexuális neveléshez a diákok. A kezdeményezők szerint azért szükséges a tantárgy bevezetése, mert Romániában a legmagasabb a kiskorú édesanyák száma az Európai Unióban (évente közel 19 ezer 19 évesnél fiatalabb lány válik anyává).A szexuális nevelés és a „gender elmélet” iskolai bevezetését erőteljesen ellenezték az egyházak, amely nagy befolyással bír a társadalomban és a döntéshozók körében. Mint megtudtuk, a romániai Magyar Szülök Szövetsége is a keresztény, jobboldali álláspont mellett foglalt állást a kérdésben, az erdélyi magyar szülök többségének értékrendjét képviselve.Vlad Alexandru fentebb idézett bejegyzésében megjegyzi, hogy a kedden megszavazott törvényjavaslattal, „”.Majd azzal folytatja, hogy ezzel a lépéssel az ország szembemegy azokkal a kötelezettségeivel, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével vállalt fel, és amely a gyerekek jogait szavatolja, továbbá a nőkkel és lányokkal szemben vállalt diszkrimináció eltörésének kötelességével (CEDAW), illetve az Isztambuli Egyezménnyel felvállalt nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és megfékezésének kötelességével is.Ugyanakkor a törvénytervezet súlyosan megsérti a diszkriminációellenes törvénykezést is, ami szerint egyetlen állampolgárral szemben sem lehet kirekesztő kritérium a szexuális irányultság, és a nemi egyenlőséget biztosító törvényeket is, pedig mindkettő megléte kötelező feltétele volt az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz - és amelyek megsértése miatt Romániát már többször elmarasztalták.