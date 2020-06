Arafat szerint lehetetlen minden korlátozást egyszerre megszüntetni

A kormány nem vezethet be minden lazító intézkedést egyszerre, mert ezáltal jelentősen nőne a megfertőződés kockázatának kitett személyek száma - nyilatkozta kedd este Raed Arafat.



A belügyminisztériumi államtitkár rámutatott, az emberek azt szeretnénk, hogy minden korlátozást szüntessenek meg a hatóságok, ez azonban lehetetlen, nem tudunk még visszatérni a járvány előtti életünkhöz.



"Nézzünk csak meg más országokat is: mindenki fokozatosan vezeti be a lazításokat, 14 napos megfigyelési időszakokkal. Egyesek korábban elkezdték, mint mi, mások még el sem kezdték azt, amit mi" - magyarázta Arafat a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón, amikor az éttermek zárt terei és a színházak megnyitásáról kérdezték.



Hozzátette, ha minden lazító intézkedést egyszerre vezetnének be, jelentősen nőne a megfertőződés kockázatának kitett személyek száma, ezért fontos a fokozatosság.



Az államtitkár ismét kiemelte, ha az emberek betartják a fizikai távolságtartás szabályait, az alapvető higiéniai szabályokat, és zárt terekben védőmaszkot viselnek, sokkal nagyobb az esély a korlátozások mielőbbi feloldására.



"Ha azonban nem tartják be ezeket, és a betegség, a vírus létezését megkérdőjelező félretájékoztatások áldozatai lesznek, azt kockáztatjuk, hogy ismét sokkal komolyabb problémáink adódnak, és ismét intézkedéseket kell hoznunk a vírus terjedésének fékezése érdekében. Van példa elég ilyen esetre a világban" - nyomatékosította Arafat. (agerpres)

