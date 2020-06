A parlament egyelőre nem szavaz a készenléti állapot meghosszabbításáról

A parlament egyelőre nem szavaz a keszenléti állapot meghosszabbítását előíró kormányhatározatról. Erről a két ház házbizottságának szerdai együttes ülésén született döntés.



Parlamenti források szerint emellett arról is döntött a testület, hogy levelet küld Ludovic Orbannak, amelyben felhívja a miniszterelnök figyelmét, hogy a határozatot a parlamentnek is meg kell szavaznia, a készenléti állapot meghosszabbításához ugyanis a törvényhozóknak is hozzá kell járulniuk, nem elég csak tájékoztatni őket az intézkedésről.



A parlament ugyanakkor azt kéri a kormányfőtől, hogy "olvassa el még egyszer a törvényt".



A kormány kedden küldte el a parlamentnek a készenléti állapot meghosszabbításáról szóló határozatot. Az átirat szerint "tájékoztatás céljából" küldték el a dokumentumot. (agerpres)

