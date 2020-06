A készenléti állapot meghosszabbításához nincs szükség a parlament hozzájárulására, állítja a PNL-s szenátor

Nincs szükség a parlament hozzájárulására a készenléti állapot meghosszabbításához - véli Alina Gorghiu.



A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátora az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva rámutatott, a Szociáldemokrata Párt (PSD) módosította ugyan a vonatkozó törvényt, bevezetve egy - szerinte alkotmányellenes - előírást, miszerint a készenléti állapot elrendeléséhez a parlamentnek is hozzá kell járulnia, a készenléti állapot meghosszabbítására vonatkozó kitétel azonban nincs a jogszabályban. Ennélfogva a kormány helyesen fogalmazott, amikor azt írta a parlamentnek küldött átiratban, hogy tájékoztatás céljából küldi el a törvényhozásnak a készenléti állapot meghosszabbításáról szóló határozatot. "A PNL-nek az az álláspontja, hogy nincs szükség semmiféle intézkedésre a parlament részéről a készenléti állapot meghosszabbításához" - fogalmazott.



Hozzátette, a liberálisok szemszögéből "nagyon világos a helyzet": a kormány elfogadta a készenléti állapot meghosszabbító határozatot, az meg is jelent a Hivatalos Közlönyben, és mivel nem tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek további korlátozásokat vezetnének be, nem szükségszerű a parlament hozzájárulása. (agerpres)

