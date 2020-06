Nem szabadulhatnak feltételesen a gyilkosok, rablók és erőszaktevők

A képviselőház szerdán elfogadta azt a büntető-törvénykönyvet (Btk.) módosító törvényjavaslatot, amelynek értelmében nem helyezhetők többé feltételesen szabadlábra azok, akiket gyilkosság, rablás vagy nemi erőszak elkövetése miatt ítéltek el. Arról is döntöttek, hogy a többi bűncselekmény esetében is le kell töltenie az elkövetőnek legalább a börtönbüntetése kétharmadát vagy a háromnegyedét azelőtt, hogy szabadlábra helyezhessék.



A törvényről egyhangúlag szavazott az alsóház. A törvény hatályosan a fent felsoroltak mellett kitér azokra a személyekre is, akiket koldusok kizsákmányolása, szexuális erőszak, kiskorúval elkövetett szexuális bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmény miatt ítéltek letöltendő börtönbüntetésre.



A törvénytervezet valószínűleg azért is kapott ekkora figyelmet, mert péntek este egy feltétlesen szabadlábra helyezett 45 éves férfi benzinnel lelocsolt és felgyújtott egy 17 éves lányt. Az elkövetőt egyébként 1994-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, miután megölt négy embert - köztük egy terhes nőt - 2019-ben mégis feltételesen kiszabadult.



Az esettel - amely hatalmas felháborodást váltott ki a közvéleményben - ITT foglalkoztunk részletesen.



A fenti módosítások mellett a képviselőház szerdán egyéb szigorításokat is elfogadott. Három évről öt évre emelték azon személyek esetében maximálisan kiszabható börtönbüntetésének idejét, akiket kiskorú kizsákmányolásában találnak bűnösnek, és ezentúl 6 hónaptól 5 évig terjedő börtönnel sújthatják azokat, akik kiskorúakat kényszerítenek koldulásra. (adevărul/hírszerk.)



