Alkotmánybírósághoz fordul a PSD hatalommal való visszaélés miatt

Az alkotmánybírósághoz fordul a Szociáldemokrata Párt (PSD) a veszélyhelyzet meghosszabbítása esetében elkövetett "hatalommal való visszaélés" miatt, jelentette be szerdán Marcel Ciolacu, az alakulat ügyvivő elnöke.



"Ami a veszélyhelyzet meghosszabbítását illeti, amikor tegnap (kedd - szerk. megj.) 21 óra 30 perckor kézhez kaptuk a kihirdetésre szánt dokumentumot és a parlamentet értesítő tájékoztatót, meg kellett állapítanom, hogy ez eddigi legsúlyosabb hatalmi visszaélés, ami Romániában történt: a parlament megkerülése az állampolgárok jogainak és szabadságainak korlátozásának ügyében. Ezeket a jogokat és szabadságokat az alkotmány és az alkotmánybíróság több döntése értelmében ugyanis nem lehet a parlament által hozott törvény nélkül korlátozni. Az alkotmánybírósághoz fordulunk eme hatalommal való visszaélés miatt" - hangsúlyozta Marcel Ciolacu a parlamentben.



A parlament két házának házbizottságai a szerdai együttes ülésen úgy döntöttek, a parlament egyelőre nem szavaz a kormány veszélyhelyzetet meghosszabbító határozata kapcsán.



Parlamenti források szerint emellett arról is döntött a testület, hogy levelet küld Ludovic Orbannak, amelyben felhívja a miniszterelnök figyelmét, hogy a határozatot a parlamentnek is meg kell szavaznia, a veszélyhelyzet meghosszabbításához ugyanis a törvényhozóknak is hozzá kell járulniuk, nem elég csak tájékoztatni őket az intézkedésről.



A parlament ugyanakkor azt kéri a kormányfőtől, hogy "olvassa el még egyszer a törvényt".



A kormány kedden küldte el a parlamentnek a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló határozatot. Az átirat szerint "tájékoztatás céljából" küldték el a dokumentumot.



Szerdán Ludovic Orban a parlament két házelnökének átiratot küldött, amelyben megindokolja, hogy miért csak tájékoztatásul küldte el a kormány a határozatot. Az átirat rámutat: "a veszélyhelyzet meghosszabbításának esetére vonatkozóan - a bevezetés pillanatától eltérően - a 2020/55-ös törvény nem rendelkezik arról, hogy a kormánynak a parlamenthez kellene fordulnia jóváhagyásért".



"Márpedig a kormány nem térhet el a parlament által elfogadott törvényben meghatározott eljárástól" - szögezi le az átirat. (agerpres)

