Orban szerint a PSD nem fogja tudni megindokolni, hogy miért akarja megbuktatni a kormányt

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) nincs oka bizalmatlansági indítványt nyújtani be a kormány ellen, nem tudnák megindokolni a közvélemény előtt a kabinet menesztésének kezdeményezését - véli Ludovic Orban miniszterelnök.



"Milyen indokkal nyújtanák be a bizalmatlansági indítványt? Hogy a kormány tette a kötelességét? Hogy mi reggeltől éjszakáig dolgozunk? Hogy megpróbáltuk megtalálni a megfelelő megoldást minden olyan helyzetre, amilyennel ez idáig senki nem találkozott? Milyen indokkal kezdeményeznék a kormány megbuktatását?" - tette fel a kérdést Orban a Realitatea Plus szerda esti műsorában. Hozzátette, az általa vezetett kabinetnek parlamenti támogatás hiányában is sikerült ellenőrzés alatt tartani a járványt és működésben tartani a gazdaságot.



A kormányfő rámutatott, ebben az időszakban "őrült iramban" kellett intézkedéseket hozni, rövid idő alatt kellett megoldásokat találni a kihívásokra.



Orban hangsúlyozta, a PSD nem tudná megindokolni a közvélemény előtt a kabinet menesztésének kezdeményezését.



Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt ügyvivő elnöke szerdán jelentette be, hogy a párt bizalmatlansági indítványt fog benyújtani a kormány ellen, amint vége lesz a vészhelyzetnek.(agerpres)

