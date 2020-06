Dan Tanasă jogerősen pert vesztett Borboly Csabáék ellen

Végérvényesen elutasította a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) fellebbezését abban a perben, amelyet a szervezetet vezető Dan Tanasă indított Hargita Megye Tanácsa és annak elnöke, Borboly Csaba ellen.



A hírt Borboly Csaba jelentette be szerdán este a Facebook-oldalán. A Hargita Megyei Tanács elnöke elmondta, hogy Tanasă mintegy 200 ezer eurónak megfelelő összegre perelte, mivel szerinte az intézmény, illetve a tanácselnök nem hajtott végre egy jogerős bírósági ítéletet, amely a megyezászló eltávolítására kötelezte.







Ezt a pert egyébként formai hibák miatt Tanasă már korábban is elvesztette, akkor is a Marosvásárhelyi Ítélőtábla mondta ki az ítéletet.



Borboly Csaba a Transindex megkeresésére elmondta, hogy az akkori hibáit pótolta az ADEC elnöke, és úgy indította újra a pert, amit most tartalmi hibák miatt nyert meg a megyei tanács és a tanácselnök. „Magyarán gazdagabb lettem kétszázezer euróval, nem mintha lenne honnan...” - mondta megkönnyebbülve a megyei tanácselnök.



Borboly a Facebook-oldalára feltöltött videóban köszönte meg a tanács jogi csapatának a munkáját, továbbá bejelentette, hogy azt bővíteni is szeretnék, ezért várják a jelentkezőket. (hírszerk.)

