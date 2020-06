A kézdivásárhelyi bíróságon is megjelent a koronavírus, a csütörtöki tárgyalásokat elnapolták, az épületet pedig lezárták és elkezdődött a fertőtlenítés - számolt be a történtekről a helyi Profi Rádió. A szolgálatos rendőr senkit nem engedett be a bíróság épületébe.



A Hírmondó azt írja, hogy Iulian Tudor prefektus a Covasnamedia megkeresésére elmondta, egy hivatalvezetőnek lett pozitív a tesztje, a bíróságon dolgozó, vele kapcsolatba került személyek 14 napos otthoni elkülönítésbe kerültek, és várhatóan le is tesztelik őket. (profirádió/hírmondó)

