Jó hír a kisgyerekes családoknak: igényelhető a daduspótlék Kolozsváron

Daduspótlékot igényelhetnek azok a kolozsvári családok, akik nem jutnak bölcsődei vagy óvodai helyhez gyerekeik számára. Kolozsvár önkormányzata június 18-i ülésén elfogadta azt az Oláh Emese alpolgármester által kidolgozott határozatot, amely szerint a családtagonként legfeljebb 3500 lejes havi bevétellel rendelkezők pénzbeli támogatást kaphatnak kisgyerekük felügyeletének megoldása érdekében. A tervezet a következő juttatásokat állapítja meg a havi jövedelem függvényében:



- legtöbb 2100 lejes havi jövedelmem esetén: 710 lej



- 2101 és 2500 lej közötti havi jövedelem esetén: 550 lej



- 2501 és 3000 lej közötti havi jövedelem esetén: 390 lej



- 3001 és 3500 lej közötti havi jövedelem esetén: 250 lej



A támogatást gyermekenként, havi juttatás formájában kapják meg az igénylők. A támogatás összegének megállapításakor az igénylés benyújtását megelőző 6 hónap átlagjövedelmét veszi figyelembe az önkormányzat. A támogatást azok a személyek igényelhetik, akik kolozsvári lakosok és hivatalos keretek között kapott jövedelemmel rendelkeznek vagy az igénylés benyújtásakor nyilvántartott munkanélküliek, akik nem utasítottak vissza két munkaajánlatot. Nem kapnak támogatást azok, akik bölcsődei, óvodai helyet utasítottak vissza, kiíratták a gyereküket a bölcsődéből, óvodából vagy adóhátralékkal rendelkeznek. Nem kaphatják meg ezt a fajta támogatást a hivatásos szülők, a gyermeknevelési szabadságon levők vagy a fogyatékos gyereket gondozók. A támogatási igényléseket a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság keretében felállított bizottság fogja elbírálni.





“Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megfelelő ellátást biztosítsunk a kisgyerekes családok számára. Az utóbbi évtizedben több mint duplájára nőtt a bölcsődei helyek száma Kolozsváron, így mára összesen 1232 hely létezik ezekben az intézményekben. Ezzel párhuzamosan az összes bölcsődét felújítottuk, hogy a kisgyerekek megfelelő körülmények között tölthessék azt az időszakot, amíg szüleik dolgoznak. A bölcsődei helyek növelése nem állt le: jelenleg több bölcsődeépítési vagy -kiterjesztési projektünk is fut, további 430 hely kialakítását tervezzük. A daduspótlékra azért volt szükség, mert noha az óvodai helyek egyelőre elégségesek, a bölcsődék esetében a fejlesztések ellenére sem tudunk lépést tartani a megnövekedett helyigénnyel. Azt is figyelembe kellett vennünk, hogy évről-évre több gyerek születik, ami az önkormányzat szempontjából örvendetes, azonban feladattal jár. Amíg hosszútávon nem tudjuk megoldani a gyerekek bölcsődei gondozását, a daduspótlékkal segítünk a családoknak” - nyilatkozta a határozat kapcsán Oláh Emese.





Új óvoda is létesül a Békás negyedben



Új óvoda nyílik a Békás negyedben, a Teodor Capidan utca 17. szám alatt. Az 1000 négyzetméteres területen levő óvoda igény szerint magyar tagozattal is rendelkezni fog. Az ingatlan adomány útján került az önkormányzat tulajdonába. A terület értékét több mint 24 ezer lejre, az ingatlan értékét pedig 1,1 millió lejre becsülték. A kétszintes óvoda a földszinten előtérrel, három előszobával, két teremmel, személyzeti helyiséggel, orvosi szobával, tárolóhelyiségekkel, élelmiszer- és ruhaátvételre alkalmas helyiséggel, az emelet pedig négy osztályteremmel és egy multifunkcionális teremmel rendelkezik. A hasznos felület 383 négyzetméter.

