Szakértő: júliustól stabilizálódik a járvány, a második hullám pedig enyhébb lesz

Doina Aziocăi, a Román Járványtani Társaság elnöke, a Iași-i Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatója a mediafax.ro szerint optimistán tekint a jövő hónapokra a koronavírus-járvány kapcsán. A szakértő kifejtette: a SARS-CoV2 vírus is hasonlóan viselkedik a többi kórokozóhoz.



Elmondása szerint a járványok ugyanazt a fejlődési mintát szokták követni: a megjelenést a járványgörbe emelkedése követi, majd csökkenés jön, utána stabilizálódik egy szinten. Ez a stabilizálódás a szakértő szerint - további csökkenés után -július 1-től várható Romániában. Aziocăi szerint az őszre-télre várt második hullám enyhébb lesz majd a mostaninál, részben azért, mert addigra a lakosság egy része már immunis lesz, akár megbetegedett, akár tünetmentesen esett át a fertőzésen.



Hozzátette: ez is a vírusok biológiájából következik. Az epidemiológus szerint az, hogy az utóbbi napokban Romániában ismét elkezdett nőni a fertőzöttek száma, nem az enyhítő intézkedéseknek tudható be, hanem annak, hogy egyesek nem tartják be a maszkviselésre, a távolságtartásra, illetve a higiéniára vonatkozó szabályokat.



Kifejtette továbbá: idén semmiképp nem számít oltóanyagra, hiszen ha ezt sikerülne is felfedezni, hosszú tesztelés szükséges, mielőtt használatba kerül, ez pedig időigényes. (mediafax.ro, hírszerk.)



Fotó: CDC/unsplash.com

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!