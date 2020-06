Narancssárga riasztást adtak ki 37 megyére felhőszakadás és vihar veszélye miatt

Szombat reggelig érvényes narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) felhőszakadás és vihar veszélye miatt az ország területének háromnegyedére. 11 megyében és a fővárosban sárga viharriasztás van érvényben.



Az előrejelzések szerint péntek déltől szombat hajnali 2 óráig Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Dobrudzsában, Muntenia keleti és északi részén, valamint a hegyvidéki térségekben felhőszakadásokra kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 40, helyenként akár az 50-80 litert is négyzetméterenként. Emellett megerősödik a szél, villámlás, jégeső is várható.



A narancssárga riasztás a következő megyékre vonatkozik: Fehér, Bákó, Beszterce-Naszód, Brăila, Botoşani, Brassó, Buzău, Kolozs, Călăraşi, Konstanca, Kovászna, Galac, Hunyad, Hargita, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Máramaros, Maros, Neamţ, Prahova, Szeben, Szilágy, Szatmár, Suceava, Tulcea, Vrancea és Vaslui megye, valamint Bihar, Arad, Krassó-Szörény, Temes, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa és Prahova megye egy része.



Ugyanakkor szombat reggel 10 óráig sárga viharriasztás érvényes több megyére. Ezekben gyakori villámlásokra, záporokra, jégesőre kell számítani a fokozott légköri instabilitás miatt. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 20-25, elszórtan a 40-50 litert négyzetméterenként.



Az érintett megyék: Bihar, Arad, Krassó-Szörény, Temes, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu megye egy része és Bukarest.



Emellett hétfőn 10 óráig az ország egész területére vonatkozó sárga riasztás lesz érvényben rossz idő miatt.



Az ANM megjegyzi még, hogy a fokozott légköri instabilitás jövő hét elején is kitart az ország nagy részén.(agerpres)



Fotó: SHAH Shah/unsplash.com

