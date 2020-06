Anonim módon publikálják az érettségi eredményeit is

A képességvizsgához hasonlóan, idén az érettségikor is titkosítva közlik majd a vizsgajegyeket – írja a tanügyminisztérium közleményére hivatkozva az edupedu.ro. Minden egyes vizsgázó diák kap egy egyéni kódot, ennek alapján tudja majd meg, milyen osztályzatot ért el.



Az eredményeket továbbra is kifüggesztik mind az iskolákban, mind a minisztérium honlapján. A titkosítást idéntől vezették be az iskolai záróvizsgák kapcsán, az adatvédelmi hatóság ajánlását követve. (edupedu.ro, hírszerk.)



Forrás: Element5 Digital/unsplash.com

