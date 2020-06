Ludovic Orban leváltaná a Nép Ügyvédjét

Bírálta pénteken Ludovic Orban kormányfő a Nép Ügyvédjét, amiért megtámadta az alkotmánybíróságon a különnyugdíjak megadóztatásáról szóló törvényt.



"A Nép Ügyvédje már rég nem a nép ügyvédje. Renate Weber a törvénysértők ügyvédeként viselkedett a járvány idején, azok oldalára állt, akik a szabályok be nem tartásával veszélyeztették mások egészségét. Renate Weber a Szociáldemokrata Párt (PSD) barátja, a PSD ügyvédje (...), és most a rendkívül magas, hétezer lejnél nagyobb, speciális nyugdíjjal rendelkezők ügyvédjévé is vált' - nyilatkozta Orban.



Bejelentette: megvizsgálják, miként tudnák meneszteni hivatalából Renate Webert.



'Kérni fogom a Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvényhozóitól, vizsgálják meg Renate Weber leváltásának lehetőségét, hogy végre egy olyan Nép Ügyvédjét nevezzünk ki, aki valóban a nép ügyvédje, aki az alkotmány szellemében a román állampolgárok érdekeit védi" - hangoztatta Ludovic Orban.(agerpres)



Fotó: Ludovic Orban. Forrás: Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!