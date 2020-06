Johannis megtámadta az új román-magyar határátkelőről szóló törvényt, Szijjártó kifakadt

Alkotmányossági óvást emelt Klaus Johannis román államfő a Kübekháza és Óbéb (Beba Veche) közötti magyar-román nemzetközi közúti határátkelő létesítéséről elfogadott törvény ellen, közölte pénteken a román elnöki hivatal.



A bukaresti képviselőház által május végén elfogadott jogszabály előírja, hogy a román kormány kezdjen diplomáciai tárgyalásokat Magyarországgal a magyar-román-szerb hármas határnál található új nemzetközi határátkelőhely létrehozásáról.



Az államfő szerint azért sérti a román alaptörvényt a képviselőház által csaknem egyhangúlag megszavazott törvény, mert általa a parlament beavatkozna az államfő, illetve a kormány hatáskörébe. Az óvás szerint a nemzetközi kapcsolatok terén a parlamentnek az a szerepe, hogy a kormány által kidolgozott, az államfő által aláírt nemzetközi szerződéseket ratifikálja. Románia nevében kizárólag a végrehajtó hatalom kezdeményezhet nemzetközi tárgyalásokat, ezt törvény nem írhatja elő a kormány számára – olvasható az elnöki hivatal közleményében.



A kihirdetésre váró törvényt a Szociáldemokrata Párt három Temes megyei, valamint a szerb kisebbség parlamenti képviselője kezdeményezte. A jogszabály indoklása szerint a határátkelő a Románia, Magyarország és Szerbia közötti gazdasági, kulturális, oktatási együttműködést segítené, hozzájárulna a munkaerő szabad áramlásához, és megkönnyítené a határok által mesterségesen elválasztott családok tagjai közötti kapcsolattartást.



A kezdeményezők szerint egy állandó határátkelő működtetése visszaszoríthatja az illegális migrációt is, és a jelenlegi 85-ről 22 kilométerre csökkentené az utat Óbéb és a térség legfontosabb városa, Szeged között. magyar-román-szerb hármas határnál a magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé között már megnyílt az állandó határátkelőhely, amelyet tavaly októberben avatott fel Szijjártó Péter magyar és Ivica Dacic szerb külügyminiszter.



Jövő évben a DMKT Eurorégió két nagyvárosa — Temesvár és Újvidék — is Európa kulturális fővárosa lesz.



Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Facebook-bejegyzésben reagált a hírre. Mint írta: "Románia elnöke sajnos egy szélsőségesen magyarellenes politikus. Folyamatosan belekeveri Magyarországot, és a magyar kormányt a romániai választási kampányba.



Most már ráadásul szándékosan árt a magyar-román együttműködésnek, és nem átall olyan ügyeket akadályozni, amelyek mind a magyar, mind a román emberek számára fontosak." (MTI, hírszerk.)









Nyitókép: Markus Spiske/unsplash.com

