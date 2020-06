Átszakadt a Temes folyó gátja, 22 embert kellett kimenteni

Átszakadt pénteken Lugos alatt a Temes folyó gátja, az ár szintje 13 centiméterrel meghaladja a 2005-ös rekordértéket - tájékoztat a bánsági vízgazdálkodási igazgatóság. A legutóbbi információk szerint a vízállás csökken.



A vízgazdálkodási igazgatóság szerint a Temes vízállása péntek reggel, három kilométerrel Lugos alatt, meghaladta a baloldali árvízvédelmi gát töltéskoronájának szintjét. Ilyen körülmények között, három óra elteltével, erózió útján, a gát két helyen átszakadt. Az egymástól mintegy száz méterre lévő, 30-30 méteres résen a mezőre ömlött a víz.



Elena Megherea, a Temes Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) szóvivője arról számolt be, hogy a víz elöntött négy állatfarmot, ahonnan 22 embert és száz szarvasmarhát kimenekítettek.



Közben harmadfokú (piros színű) árvízriadót adott ki pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) Temes és Krassó-Szörény megye három folyójának vízgyűjtő medencéjére.



A szakemberek szerint június 20-án 9 óráig a Bisztra és a Poganis felső folyásán (Krassó-Szörény megye) gyors áradások következhetnek be, a vízszint megközelítheti vagy akár meg is haladhatja a védelmi szintet. Árvíz lehet a Temes folyó felső, majd alsó folyásán is. (agerpres)



címoldali fotó: www.opiniatimisoarei.ro

