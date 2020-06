Megkezdődött a a Székelyföldi Jégkorong Akadémia kollégiumának építése Csíkkarcfalván

A alapkő letételével elkezdődött a Székelyföldi Jégkorong Akadémia kollégiumának építése Csíkkarcfalván - tájékoztat a Székelyföldi Jégkorong Akadémia.



A tájékoztató szerint a Székelyföldi Jégkorong Akadémia első éveinek egyik fontos célja az volt, hogy megteremtse a magas színvonalú utánpótlásképzéshez szükséges infrastruktúrát. A jégpályák számának növekedése, illetve az orvosi és metodikai központ felavatása egy-egy lépést jelentettek ezen az úton. Ebbe a sorba illeszkedik az a kollégium is, amelynek építése pénteken kezdődött el.



"A létesítmény 72 férőhelyes lesz, amelyhez csatlakozik egy 30 fős vendégszárny is. A cél, hogy a fiatal jégkorongozók egy kényelmes, otthonos, a fejlődésüket elősegítő térben éljék a mindennapjaikat. Ennek jegyében helyet kapnak a kollégiumban tanulók, közösségi terek, konyha, étkezde, büfé is, de lesz orvosi szoba és konferenciaterem is. A tervek szerint a 2022-23-as idény kezdetén a székelyföldi fiatal jégkorongozók már be is költözhetnek" - írják. A beruházás első, már leszerződött fázisának értéke 9.097.108 RON, a becsült összérték pedig 18.424.837 RON. A fejlesztés a magyar kormány támogatásával valósul meg.





A péntek délutánijelen voltnemzetpolitikáért felelős államtitkár,, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője,, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, valamint Magyarország Főkonzulátusának képviseletébenkonzul. A rendezvény házigazdája, a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány elnöke volt.„Kell beszélni nemzeti sportról, hiszen az identitásunk alapja a sport is. A sport által gyermekeink egészségesebbek lesznek, közösségben, magyar közösségben nevelkednek, majd ennek a közösségnek szereznek dicsőséget. Ezt szolgálja a csíkkarcfalvi beruházás is” – jelentette ki ünnepi beszédében Potápi.Kelemen Hunor arra a szellemiségre, optimista hozzáállásra hívta fel a figyelmet, amelyre szükség volt az akadémia létrehozásához. Mint mondta, meg kell álmodni valamit, partnert kell találni, és meg kell valósítani.„Az elmúlt évszázadban itt, Székelyföldön megtanultuk, megtanították, hogy nem siránkozni, nem bánkódni kell, mert úgysem tudjuk megváltoztatni azt, ami mögöttünk van, hanem építkezni kell” – mondta a szövetségi elnök.Az ünnepség zárásaként egy időkapszulába elhelyezték az épülő kollégium tervrajzait, valamint Márton Áron jelmondatát, amely úgy hangzik: „Non recuso laborem”, azaz „Nem futamodok meg a munkától.” Ezzel egy időbencsíkkarcfalvi plébános megáldotta az épület helyszínét.