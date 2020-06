Megépült az új magyar bölcsőde és óvoda Désen

A magyar kormány támogatásával és a református egyház hozzájárulásával elkészült a dési magyar bölcsőde, valamint óvoda épülete - tájékoztat az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. Az oktatás az új tanévtől fog beindulni. Egyelőre az RMDSZ dési szervezete, valamint a dési református egyház a jelentkezőket várja.





„Nagyon örülünk, hogy sikerült befejezni az építkezési munkálatokat, így ősztől reméljük elindulhat az oktatás, ebben az épületben. Bár még nincs teljesen kész, hisz az udvaron még akad tennivaló és a felszerelésekre is várni kell, de reméljük, hogy a 2020-2021-es tanév kezdetéig pótolni tudjuk ezeket a hiányosságokat” – nyilatkozta, az RMDSZ dési szervezetének elnöke. Hozzátette, arra kérnek minden szülőt, hogy a következő időszakban adják be az igénylésüket, hisz most az a legfontosabb, hogy a leadott űrlapok segítségével felmérjék, hogy hány gyerekre is számíthatnak az ősztől. Egy óvodai és két bölcsődei csoportnak tudnak helyet biztosítani az új épületben.Iratkozási űrlapotreformátus lelkésznél, valamintnál (0723-061293) igényelhetnek az érdeklődők.