Rossz hír, ha elege van a esőből: továbbra is viharokra számíthatunk

Vasárnap reggelig érvényes narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) heves esőzések és vihar veszélye miatt az ország területének háromnegyedére. Nyolc megyében és a fővárosban sárga viharriasztás van érvényben.



Az előrejelzések szerint szombat déltől vasárnap 6 óráig Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Dobrudzsában, Muntenia bizonyos részein, valamint a Körösök vidékén északi részén és a hegyvidéki térségekben felhőszakadásokra kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 40, helyenként akár az 50-80 litert is négyzetméterenként. Emellett megerősödik a szél, villámlás, jégeső is várható.



Ugyanakkor vasárnap reggel 10 óráig sárga viharriasztás érvényes Gorj, Argeş, Vâlcea, Giurgiu, Mehedinţi, Krassó-Szörény, Temes, Arad megyére és Bukarestre, ahol gyakori villámlásokra, záporokra, jégesőre kell számítani a fokozott légköri instabilitás miatt. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 20-25, elszórtan a 40-50 litert négyzetméterenként.



Emellett vasárnap 10 órától kedd 10 óráig az ország egész területére vonatkozó sárga riasztás lesz érvényben rossz idő miatt.



Az ANM szerint a fokozott légköri instabilitás jövő hét elején is kitart az ország nagy részén. (agerpres)

