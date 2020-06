Válsághelyzetben a Covid-19 kórházak: lassan nincs több férőhely

Több romániai Covid-19 kórház vezetője aggódva figyeli a fertőzöttek számának emelkedését, mivel egyes kórházak már elérték a befogadóképességeik határait – írja a G4media.



Pénteken a bukaresti Matei Balș Járványtani Intézet és a temesvári Victor Babeș Kórház menedzserei, szombaton pedig az ugyancsak bukaresti Marius Nasta Kórház vezetője jelezte, hogy nincs több helyük Covid-19 fertőzöttek fogadására.



A iași Szent Parascheva Fertőzőklinika menedzsere bejelentette, hogy már csak 8 szabad ággyal rendelkeznek. A menedzser elmondta, hogy a problémára már a múlt héten felfigyeltek, amikor egyetlen ügyelet ideje alatt 20 személyt utaltak be koronavírus-fertőzéssel. „Ilyen nem történt a szükségállapot alatt sem” – nyilatkozta a Digi24-nek. Iașiban, hogy a Covid-19 kórház terhelésén enyhítsenek, a tünetmentes betegeket áthelyezték a CFR Kórház egyik osztályára.



A Marius Nasta Kórház menedzsere, Dr. Beatrice Mahler, arról számolt be, hogy kritikus ponthoz érkeztek, mivel nincs több hely a fertőzött betegek számára. Még van két hely a gyanús esetek számára, és néhány másféle fertőzésekre fenntartva, amely egy elkülönített részleg, ahol dupla kockázattal dolgoznak, mivel itt olyan betegeket fogadnak, akiknek a Covid-19 mellett más problémáik is vannak. Az intézmény vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy folyamatosan emelkedett a beutaltak száma, és jelenleg elérték a befogadóképességük határait.



A kolozsvári Szívintézetnél is nagy hullámban történtek beutalások, mivel megnőtt a fertőzöttek száma – beleértve az egészségügyi személyzet között megjelent fertőzéseket. Jelenleg 21 személy van Covid-19-el beutalva.



Brassó megyében is kritikus a helyzet, ahol a beutaltak száma az utóbbi napokban 278-ról, 338-ra nőtt. A Megyei Fertőzőkórház vezetője bejelentette, hogy elérték a befogadóképességeik határát, és a Brassó Megyei Közegészségügyi Igazgatósághoz fordultak, hogy a tünetmentes betegeket helyezzék át más megyében található kórházakba. (g4media, digi24)





