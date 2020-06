Harmadfokú árvízriasztások vannak Maros-, Hargita- és Temes megyében. Mit tegyünk, ha jön az ár?

Vasárnap reggelig harmadfokú, vörös jelzésű árvízriasztást adtak ki a hidrológusok Maros, Hargita és Temes megyére. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) tájékoztatása szerint számos folyó vízgyűjtő medencéjére rendeltek el harmadfokú árvízvédelmi készültséget, ezek listája itt megtekinthető.



Az árvízkárok kivédése, vagy csökkentése érdekében érdemes megnézni és követni az Országos Katasztrófaelhárítási Igazgatóság tájékoztató anyagát.



A tájékoztató szerint még az árvíz előtt érdemes a hatóságoknál (pl. polgármesteri hivatalnál, helyi tanácsnál) érdeklődni, hogy melyek azok a területek amit elönthet ilyenkor a víz. Lehetőség van még ideiglenes gátakat készíteni, ami megakadályozhatja, hogy a víz elöntse a lakóházat. Érdemes kitakarítani a lefolyókat, mélyíteni az árkokat, amelyek elvezetik a vizet. Továbbá érdemes előkészíteni egy hátizsákot vészhelyzet esetére, a minimális szükséges dolgokkal.



Az árvíz ideje alatt a lakosoknak célszerű követni a hatóságok javaslatait és utasításait, és figyelniük a híradásokat is.



Az ár növekedése következtében menjünk a legközelebbi magasabb területre, amelyet a hatóságok jelölnek ki. Amennyiben az áradás otthon ér utol, menjünk az épület magasabb pontjaira, ha kell másszunk ki a tetőre, amíg megérkeznek a mentőegységek. Ilyen helyzetben, amennyiben van időnk rá, a fontosabb ingóságokat, értékeket hordjuk fel a felsőbb emeletekre.

Figyeljünk oda, hogy kapcsoljuk le a központi elektromos áramellátó egységet, majd minden elektromos eszközt húzzunk ki a konnektorból, de amennyiben már vizesek vagyunk, vagy kénytelenek vagyunk vízben állni, ne érjünk hozzájuk – mert megrázhat. Ugyancsak kapcsoljunk ki, illetve zárjuk el a víz- és gázcsapokat.



Távozáskor zárjuk be az ajtókat és ablakokat, hogy az erősebb szelek, a megnövekedett víz, vagy a hordalékok ne törjék be őket.



Mentsük ki az állatokat és az értékeket egy magasabb, biztosabb helyre, amely előzőleg ki volt jelölve.



Ha kénytelenek vagyunk elhagyni az otthonunkat, akkor vegyük figyelembe, hogy nem szabad az áradásba lépni, mivel már 15 centiméteres víz sodrása képes kibillenteni egy felnőtt személyt az egyensúlyából.



Autóval se hajtsunk be elárasztott területre, mert 20 centis vízállásnál egy gépkocsi már vezethetetlenné válhat, illetve 40 centiméter fölött lebegni kezd a vízen, és 60 centiméter felett az autók többségét már elsodorja az ár.



Az áradást követően kérdezzük meg a helyi hatóságokat afelől, hogy a településen még iható-e a víz.



Kerüljük el azokat a helyeket, ahol még az áradásból való víz található, mert az számtalan mérgező anyagot tartalmazhat. Fontos, hogy elkerüljük a magasfeszültségű villanyvezetékeket, vagy a földre esett kábeleket, ha ilyeneket látunk, azonnal értesítsük a hatóságokat.



Tájékozódjunk afelől, hogy a területekről, ahonnan visszahúzódott az áradás, milyen állapotban vannak az utak és a hidak, mivel megtörténhet, hogy azok nem bírják az autók terhelését, ami miatt hazafele tartva, az úton maradhatunk.



Csak abban az esetbe menjünk haza, amennyiben a hatóságok ezt megengedik!

A tájékoztató anyag szerint az áradásnak kitett épületeknél különösen figyeljünk arra, hogy ezek teherbírása sérült lehet, főként az alapoknál.

Az elektromosságot, illetve a víz- és gázhálózatot csak azután szabad ismét működtetni, ha megnézte egy szakértő, és engedélyezte.



Minden eszközt és tárgyat ami érintkezett az áradás vízével meg kell tisztítani és szükséges fertőtleníteni, mivel komoly megbetegedéseket okozhatnak, hiszen az áradás vize számtalan dologgal érintkezhetett, például a szennyvízcsatornákkal.



Az Országos Katasztrófaelhárítási Igazgatóság egy videóban is összefoglalta a fontosabb tennivalókat:

(hírszerk.)

Nyitókép: ISU Mures - Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!